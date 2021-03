Rivoluzione Google: stop alla pubblicità basata sulla cronologia Google smetterà di veicolare le inserzioni pubblicitarie personalizzate in base ai cookie che tracciano le attività del singolo utente. Al loro posto, algoritmi che identificano cluster con interessi simili. Pubblicato il 04 marzo 2021 da Valentina Bernocco

Google ha deciso di dire basta alla pubblicità personalizzata in base alla navigazione Internet degli utenti , e non è uno scherzo. Potrebbe sembrarlo, in effetti, considerando che l'azienda di Mountain View ha costruito il proprio impero proprio sulla vendita di spazi pubblicitari gestiti efficacemente grazie all'analisi di ogni genere di dato degli utenti. Ma questa scelta appare meno improbabile se pensiamo all'indagine della Commissione Europea sulle pratiche di raccolta dati di Google, in corso da tempo, e al rischio di multe salate conseguente all'adozione del regolamento Gdpr nei Paesi del Vecchio Continente. Un rischio già concretizzatosi con la multa da 50 milioni di euro del garante della privacy francese di due anni fa.

Il cambio di rotta in direzione di una maggior tutela della privacy (anche al costo di rinunciare a qualche guadagno) si era già visto l'anno scorso, quando la società aveva fatto sapere che su Chrome i cookie di terze parti non sarebbe più stati supportati. Oggi è stato precisato che, una volta estromessi dal browser i cookie di terze parti, Google non svilupperà nessun meccanismo alternativo di tracciamento degli utenti né lo userà all'interno dei propri prodotti.

E non è tutto. Nel blogpost scritto da David Temkin , director of Product Management, Ads Privacy and Trust, si annuncia un cambiamento nei meccanismi di personalizzazione della pubblicità online : non saranno più basati sull'attività Web del singolo utente, bensì sulle attività gruppi di persone accomunate da interessi simili . Dunque, a tendere, su Internet smetteremo di visualizzare annunci pubblicitari personalizzati sulla base delle ricerche online e dei siti visitati in passato, ma potremo comunque essere raggiunti da contenuti (presumibilmente) rilevanti.

Questo cambiamento sarà reso possibile da una tecnologia open-source chiamata Floc (acronimo di Federated Learning of Cohorts), che agisce come una privacy sandbox aggregando e anonimizzando dati per creare i “gruppi di interesse” su cui basare la segmentazione dell'audience. A detta di Google, i test già condotti su questa tecnologia dimostrano che essa può produrre risultati efficaci quanto quelli dei cookie che identificano l'utente singolo, con qualche oscillazione legata alla forza dell'algoritmo di clustering e al tipo di pubblico raggiunto.