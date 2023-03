Roberto Scorzoni guida l’area pagamenti digitali di Minsait Il manager è il nuovo responsabile in Italia di Minsait Payments, l’area specializzata in soluzioni di pagamento della società parte di Gruppo Indra. Pubblicato il 22 marzo 2023 da Redazione

Minsait rafforza le proprie attività nell’ambito dei pagamenti digitali con la nomina di Roberto Scorzoni. Il manager è stato scelto come responsabile per l’Italia di Minsait Payments, l’area specializzata in soluzioni di pagamento della società parte di Gruppo Indra.

Minsait Payments opera sul mercato in 15 Paesi attraverso un migliaio di professionisti e forte di un’esperienza di oltre 25 anni nell’ambito dei sistemi di pagamenti. Attualmente processa oltre 220 milioni di carte di pagamento e gestisce un volume di oltre 800 milioni di transazioni all’anno. Nel 2022 la base di clientela è cresciuta del 40%.

Titolare di un master of Science in Applied Mathematics conseguito all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roberto Scorzoni farà valere la propria esperienza maturata in gruppi IT internazionali, tra cui Datamat e Finmeccanica.

“I sistemi di pagamento”, ha commentato Scorzoni, “sono diventati un aspetto fondamentale per garantire una buona esperienza dei consumatori, alla luce del fatto che, in Italia e altri Paesi occidentali, stanno progressivamente abbandonando il contante. Dopo il periodo pandemico si è consolidata la tendenza alla coesistenza tra diversi mezzi di pagamento e all’aumento di mezzi digitali alternativi, soprattutto attraverso gli smartphone. Le aziende italiane dovranno rispondere a questo cambiamento per garantire una user experience eccellente anche nella fase di pagamento”.