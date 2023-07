Rubrik accoglie Sean Sullivan per supportare i service provider Già direttore del canale Emea di Zscaler, Sullivan entra in Rubrik come director of alliances Emea. Pubblicato il 14 luglio 2023 da Redazione

Grande esperto del mercato delle telecomunicazioni, in particolare nell’area Emea, Sean Sullivan darà ora il suo contributo alla squadra di Rubrik. Già channel sales director di Zscaler, il manager è entrato nell’azienda specializzata in sicurezza Zero Trust per diventarne il director of alliances Emea. Nel nuovo ruolo in Rubrik, sarà sarà responsabile dello sviluppo delle partnership dell’azienda, in particolare di quelle con i fornitori di servizi Internet e i fornitori di servizi di telecomunicazioni.



Sullivan vanta oltre 25 anni di esperienza commerciale nei settori tecnologia e cybersecurity. Nel suo curriculum ci sono aziende come Microsoft, Netscape, Dell Emc, Good Technology (società di BlackBerry) e, più di recente, Zscaler, nella quale ha guidato lo sviluppo delle relazioni con i clienti del mercato delle telecomunicazioni.



“Nel corso della mia carriera ho assistito alla trasformazione del settore dei service provider”, ha dichiarato Sullivan. “La maggior parte delle aziende ha cambiato il proprio approccio alle soluzioni: ora cercano un unico fornitore per connettività Internet, storage e sicurezza, piuttosto che soluzioni di fornitori diversi. Per Rubrik, questa rappresenta un’opportunità concreta di offrire ai service provider servizi nuovi e migliori che attireranno un maggior numero di clienti. Che si tratti di rivendere le licenze come optional o di includere la sicurezza Rubrik come servizio gestito, sono entusiasta del sempre più esteso supporto che possiamo offrire a clienti e partner”.

“La sicurezza è un settore in continua evoluzione”, ha commentato Ghazal Asif, vice president, Global Partners & Alliances di Rubrik, “per questo è così importante avere una profondità di conoscenze, talenti ed esperienze all’interno di un’azienda. Sono quindi molto felice di accogliere Sean nel nostro team. Il suo background presso alcuni dei principali attori del mondo tecnologico, unito al suo atteggiamento e al suo approccio, lo rendono la persona ideale per guidare i nostri sforzi con i service provider”.