Sababa Security ha l'82% di Digipoint, focus su reti e resilienza

Sababa Security prosegue nell’espansione. Dopo la recente apertura di una filiale e Roma, la società di sicurezza informatica (parte del gruppo Hwg) è diventata ora la proprietaria di Digipoint, una Srl di base a Genova, specializzata nella fornitura di servizi di cybersecurity, sicurezza delle reti, business continuity, disaster recovery e formazione. Lo scorso febbraio Sababa aveva acquisito il 40% delle quote societarie, a cui ora ha aggiunto un ulteriore 42%, esercitando un’opzione di acquisto prevista nell’accordo già siglato.



Con il mano l’82% del capitale sociale di Digipoint, ora Sababa proseguirà nella fusione e combinazione delle competenze delle due aziende. Come si diceva, Digipoint si focalizza nella fornitura di servizi di sicurezza gestiti, mentre Sababa propone un’offerta integrata di prodotti e servizi gestiti per la protezione di ambienti IT e OT.

Con il consolidamento dell’acquisizione, ora verrà posta particolare attenzione alle tematiche di sicurezza di rete, business continuity e disaster recovery, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Sababa.

“Siamo davvero onorati di aver raggiunto questo accordo con una società che ha un’esperienza quasi trentennale sul mercato e che, negli anni, ha saputo crescere e trasformarsi”, ha dichiarato Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa Security. “Sono certo che le sinergie tra Sababa e Digipoint si concretizzeranno in una crescita del business, in una strategia olistica nella protezione dei clienti e in una crescita professionale di tutti i collaboratori di entrambe le società”.

(Immagine in apertura tratta da Freepik)