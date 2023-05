Sababa Security prepara l’uscita dalla Borsa e la fusione con Hwg Integrate, le due aziende potranno meglio presidiare il mercato dei servizi di cybersicurezza gestiti. Pubblicato il 24 maggio 2023 da Redazione

Nuova fusione in vista nel campo della cybersicurezza e più precisamente dei servizi di sicurezza gestiti, protagoniste due società italiane. Si tratta della veronese Hwg, una Srl che propone servizi di monitoraggio, manutenzione e consulenza, e di Sababa Security, che è invece un’azienda quotata in Borsa a Milano sul mercato Euronext Growth e si focalizza sui servizi gestiti per la protezione dell’IT e dell’OT.

Queste due realtà “uniscono le forze per consolidare la loro posizione di grandi player italiani in un mercato in forte crescita”, fanno sapere tramite ufficio stampa. Hwg ha promosso un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria, tesa a portare in casa tutte le azioni ordinarie di Sababa negoziate su Euronext Growth Milan dal dicembre del 2021: il prezzo proposto è di

4,28 euro per azione, valore maggiore rispetto a quello della quotazione.

L’Opa, già conclusa, ha come obiettivo il delisting di Sababa dalla Borsa di Milano. Tecnicamente, l’offerente è un veicolo riconducibile a Investcorp Technology Partners e agisce di concerto con i maggiori azionisti di Sababa e Hwg in quello che è stato definito come “un ambizioso programma di sviluppo globale”.



L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la posizione delle due aziende nel mercato della cybersecurity. “Le sinergie industriali e strategiche generate da questa operazione consentiranno di consolidare la leadership sul mercato nazionale ed internazionale, sia attraverso la crescita organica che per linee esterne”, ha commentato Roberta Vezzoli, principal di Investcorp.

Fondata nel 2008 a Verona, Hwg opera oggi dalla sede centrale della città veneta e dagli uffici di Dubai e Vilnius, raggiungendo con i propri servizi una ventina di Paesi. “Hwg tutela le aziende da oltre dieci anni”, ha commentato il Ceo e cofondatore, Enrico Orlandi, “e nel tempo ha acquisito solide competenze e costruito un rapporto di profonda fiducia con i clienti. Sababa è un'azienda dinamica orientata all'innovazione. La combinazione delle competenze verticali e delle competenze specifiche di entrambe le aziende ci porterà a raggiungere ottimi risultati. L'obiettivo è diventare un partner sempre più presente per i nostri clienti, all'interno e all'esterno del perimetro di cybersecurity nazionale per supportare la crescita e rafforzare la cyber resilience del Paese”.

Sababa Security, nata a fine 2019, lavora attraverso le sue sedi di Milano, Roma, Genova, Torino, Bari, Madrid, Tashkent proponendo prodotti e servizi gestiti per la difesa degli ambienti informatici aziendali ma anche per i settori automotive, manifatturiero, istituzioni governative e forze dell’ordine. “Sono molto orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto con Hwg”, ha dichiarato Alessio Aceti, Ceo di Sababa Security. “Fondata tre anni fa, Sababa ha affrontato sfide entusiasmanti, passando anche per la quotazione in borsa. La società è raddoppiata in appena un anno e, a breve, il nuovo gruppo conterà oltre 150 professionisti, in grado di coprire tutte le aree strategiche della cybersecurity”.