Salesforce prosegue su Einstein Gpt e investe in Regno Unito La società sinonimo di Crm ha annunciato un piano di investimento multimiliardario per il mercato britannico. In arrivo nuove capacità di AI generativa in Sales Cloud e Service Cloud. Pubblicato il 29 giugno 2023 da Valentina Bernocco

La corsa all’intelligenza artificiale generativa diventa sempre più costosa. Tra le grandi società Ict che stanno investendo miliardi di dollari in quest’ambito ci sono notoriamente Microsoft, Alphabet e Nvidia, ma anche Sas (con un miliardo di dollari di investimenti annunciati per innovazioni nell’ambito della data science e degli analytics di AI), Lenovo (tre miliardi di dollari per lo sviluppo di sistemi edge con capacità di AI) e Accenture (tre miliardi di dollari), per citare solo gli annunci più recenti.

Ma bisogna citare anche Salesforce: l’azienda sinonimo di Crm è tra le veterane dell’intelligenza artificiale, avendo lavorato per molti anni allo sviluppo di una tecnologia software proprietaria, Einstein. Negli ultimi mesi Salesforce ha scelto di integrare capacità di AI generativa attraverso i large language model, nella fattispecie quello di OpenAI. Risale allo scorso marzo il lancio di Einstein Gpt, soluzione che mette insieme gli algoritmi di AI proprietari di Salesforce e il modello di OpenAI, portando nuove capacità di ricerca e generazione di contenuti all’interno del Crm,.

Salesforce aveva promesso differenti declinazioni di Einstein Gpt a seconda degli utenti destinatari (vendite, supporto clienti, marketing, sviluppatori), e all’inizio del mese di giugno sono stati presentati Marketing Gpt e Commerce Gpt, mentre questa settimana sono stati annunciati Sales Gpt e Service Gpt. Destinati rispettivamente alla forza vendite che utilizza Sales Cloud e ai contact center che usano Service Cloud, entrambi i prodotti saranno commercializzati nel corso dell’anno. Entrambi, inoltre, si basati sulla tecnologia di Einstein Gpt, non disponibile commercialmente come prodotto a sé.

Una schermata di esempio di Service Gpt (immagine: Salesforce)

Sales Gpt permette, tra le altre cose, di rispondere via email ai clienti con messaggi generati in automatico sulla base di precedenti interazioni e di dati aggiornati in tempo reale. Inoltre può scrivere riassunti e report sulle vendite. Service Gpt, invece, può aiutare gli addetti al supporto clienti generando risposte automatiche, riassunti (su tipologie di richiesta o su singoli clienti), testi complessi e note informative per gli addetti all’intervento sul campo.

Oltre a questi annunci di prodotto, l’azienda ha fatto sapere che spenderà 4 miliardi di dollari in cinque anni per rafforzare la propria presenza e posizione sul mercato britannico. Un impegno che si somma ai 2,5 miliardi di dollari di investimenti destinati al Paese nel 2018. “Il Regno Unito è sede di alcune tra le più incredibili e innovative aziende al mondo, e siamo emozionati all’idea di lavorare con loro per guidare la prossima ondata di trasformazione digitale in questa nuova era di intelligenza artificiale”, ha dichiarato Marc Benioff, presidente e Ceo di Salesforce.