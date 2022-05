Salesforce riorganizza l’area Public Sector e accoglie Bettina Giordani La divisione Pubblica Amministrazione di Salesforce è ora guidata da Bettina Giordani, nuova area vice president public & health Sector. Pubblicato il 27 maggio 2022 da Redazione

Le soluzioni e le attività di Salesforce rivolte alla Pubblica Amministrazione trovano un nuovo assetto e nuove competenze. L’azienda ha annunciato la riorganizzazione della propria divisione Public Sector e al contempo l’ingresso di Bettina Giordani con l’incarico di area vice president Public & health sector. Nella più che trentennale carriera della manager si susseguono esperienze professionali in grandi multinazionali del mercato Ict, come Ibm, Ca Technologies, Bmc Software e Oracle, e poi in società innovative come The Go To Market Company.



Per queste realtà Giordani ha ricoperto incarichi di responsabilità, dal marketing alle vendite, alla direzione. Inoltre la manager ha lavorato per aziende innovative come The Go To Market Company ed è stata a capo della società di consulenza informatica e formazione Betilfa.

Ora, all’interno di Salesforce, avrà il compito di “contribuire a innovare i processi della Pubblica Amministrazione, soprattutto quelli che guardano al cittadino”, ha comunicato l’ufficio stampa. Giordani riporterà a Federico Della Casa, senior vice president Public Sector Emea South di Salesforce.

“È un momento particolarmente critico e interessante per la Pubblica Amministrazione”, ha commentato Giordani. “Il digitale è uno dei punti cardine del Pnrr e Salesforce è certamente un’azienda che può dare un contributo fondamentale in quest’ambito. Sono molto felice e orgogliosa di aver iniziato questa esperienza in un’azienda in forte crescita e con solidi valori e cultura in cui mi riconosco istintivamente”.



La divisione Public & health sector di Salesforce in Italia è composta da Paola Cenci, Stefano Sudano (entrambi si occupano delle attività rivolte alla Pubblica Amministrazione Centrale), Ezechiele Capitanio (Pubblica Amministrazione Locale) e Francesco Belardinelli (sanità).