Samsung presenta l’all-in-one Smart Monitor in tre versioni L’M5, con display full hd è disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici, mentre l’M7, con risoluzione Uhd, è solo da 32 pollici. Arriverà in Italia da fine novembre. Pubblicato il 17 novembre 2020 da Redazione

Samsung Electronics ha annunciato lo Smart Monitor, il primo display all-in-one che offre una suite di funzioni per il lavoro, ma anche la didattica e l'intrattenimento. È disponibile in due modelli: l’M5 da 27 o 32 pollici con risoluzione 1.920x1.080 (full hd) e l’M7, solo da 32 pollici (3.840x2.160 Uhd), che saranno acquistabili in Italia a partire da fine novembre.

Il sistema operativo è il Tizen (lo stesso che utilizza su alcuni suoi smartphone) nella versione 5.5, mentre dal punto di vista delle connessioni offre Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Usb-C e Usb 2.0, Hdmi 2.0. Mette inoltre a disposizione diverse opzioni di connettività sia per pc che per smartphone, consentendo di collegare i dispositivi mobili usando Tap View, Casting o Apple AirPlay 2. Per un'esperienza desktop completa utilizzando un device mobile, è possibile anche connettersi utilizzando Samsung DeX.

Questo particolare display gestisce le applicazioni Microsoft 365 senza connessione al pc, grazie al Wi-Fi integrato, consentendo di visualizzare, modificare e salvare i documenti nel cloud direttamente dal monitor. Remote Access permette inoltre di accedere ai file in modalità wireless e in remoto da un computer o di visualizzare i contenuti da un portatile. Funziona anche come un hub di intrattenimento, con la possibilità di trasmettere contenuti in streaming tramite Samsung Smart Hub.