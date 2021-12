Sanità, per Oracle un’acquisizione da 28,3 miliardi di dollari La società è in trattative per acquisire Cerner, azienda specializzata in software per il settore della sanità. Se realizzata, l’operazione sarà un colpo grosso per il cloud di Oracle. Pubblicato il 20 dicembre 2021 da Redazione

Se è vero che i dati sono il nuovo petrolio, i dati sanitari sono il petrolio più prezioso oggi come oggi e Oracle dimostra di saperlo bene. La società di Redwood (oggi domiciliata ad Austin con il suo quartier generale) ha annunciato di essere in trattative con Cerner Corporation, azienda specializzata in software per la gestione dei dati e delle applicazioni sanitarie. L’accordo firmato tra le due parti ha un valore di 28,3 miliardi di dollari e si tratterebbe dunque dell’acquisizione più costosa mai realizzata da Oracle.

Il condizionale è d’obbligo perché, vista l’estensione di Cerner sul mercato verticale della sanità (in cui opera dal lontano 1979) l’accordo dovrà essere valutato dagli organismi antitrust. E non sarà una formalità. Sempre in ambito sanitario si colloca l’accordo annunciato da Microsoft la scorsa primavera, che prevedeva l’acquisizione di Nuance entro la fine dell’anno: attualmente il caso è ancora sul tavolo dell’antitrust britannico, che dovrà pronunciarsi a breve.

Se andrà in porta, l’acquisto di Cerner sarà perfezionato nel 2022 e permetterà al compratore non soltanto di presidiare un mercato verticale in forte crescita come quello delle tecnologie per la digitalizzazione del settore sanitario e della telemedicina. Consentirà, altresì, a Oracle di far transitare una grande mole di dati sul proprio cloud. Non è un mistero che l’azienda, spinta dall’ex Ceo e oggi Cto Larry Ellison, negli ultimi anni abbia puntato sul cloud replicando in modalità as-a-service la propria offerta. L’andamento degli affari riflette oramai da qualche tempo questa transizione.

“Cerner rappresenterà un enorme motore di ricavi addizionali negli anni a venire”, ha dichiarato la Ceo, Safra Catz, “e allargheremo le sue attività in molti altri Paesi del mondo. Questa è esattamente la stessa strategia di crescita da noi adottata dopo l’acquisto di NetSuite, con la differenza che le opportunità di ricavi con Cerner sono ancora maggiori”. Catz ha anche sottolineato come attualmente quello sanitario sia il settore verticale più importante al mondo, che nei soli Stati Uniti ha sviluppato nel 2020 un giro d’affari di circa 3.800 miliardi di dollari.

Dopo Epic Systems, Cercer è il secondo maggior fornitore di software per il settore sanitario degli Stati Uniti. Nel 2019 ha scelto Amazon Web Services come fornitore cloud preferenziale e con Aws ha collaborato per sviluppare nuovi servizi basati su intelligenza artificiale per aziende e operatori sanitari. L’eventuale fusione con Oracle è probabilmente frutto delle scelte del nuovo presidente e amministratore delegato, David Feinberg, insediatosi lo scorso ottobre.

“Con questa acquisizione”, ha rimarcato Larry Ellison, “la missione aziendale di Oracle si espande per assumere la responsabilità di fornire ai nostri professionisti sanitari, oberati di lavoro, una nuova generazione di strumenti digitali facili da usare, che permettono di accedere alle informazioni tramite interfacce vocali, senza l’uso delle mani, verso applicazioni cloud sicure”. Stando alle dichiarazioni, il cloud “Gen2”, l’Autonomous Database, gli strumenti di sviluppo low-code e le interfacce vocali di Oracle consentiranno di modernizzare le applicazioni di Cerner e di portarle alla generazione successiva. La futura generazione di tecnologie, ha dichiarato Ellison, potrà non solo semplificare il lavoro del personale sanitario ma anche migliorare la privacy e la qualità delle terapie offerte ai pazienti.