Sap: aziende più vicine per affrontare l’incertezza geopolitica Essere più connessi per gestire meglio scenari più dinamici, geopolitica inclusa. Questo il senso dell’ultimo “Sap Executive Summit” tenutosi a Cernobbio. Pubblicato il 27 giugno 2023 da Emilio Mango

“Per essere competitivi e governare l’incertezza bisogna fare ecosistema”, ha detto Carla Masperi, amministratore delegato di Sap, aprendo i lavori dell’“Executive Summit 2023”. E in effetti il fare rete, il connettersi sempre più strettamente tra imprese e con le altre organizzazioni della filiera e del territorio pare essere per la numero uno di Sap Italia il fattore, non solo tecnologico, più importante.



Un ruolo chiave in questa nuova esigenza di connessione lo giocano le supply chain, il terreno su cui si combatteranno le sfide più importanti per vincere la competizione tra aziende sempre più flessibili e smart. Va da sé che le tecnologie che abilitano connessioni, scalabilità e resilienza sono, tra le altre, l’intelligenza artificiale, di cui le soluzioni Sap sono ormai ricche, e soprattutto il cloud.



“Portare i benefici del cloud qui e ora”, è stato infatti il senso delle prime parole di Scott Russell, executive board member, customer success di Sap, anche lui presente a Cernobbio, a testimoniare una storia, quella della multinazionale, che nel nostro Paese opera da 35 anni. E non vi è dubbio che i benefici del cloud continuino a diventare sempre più rilevanti: resilienza, sicurezza e tecnologia best in class in tempi brevi.





Scott Russell, executive board member, customer success di Sap, e Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia

Per il dirigente il cloud, insieme alla completezza dell’offerta, è il fattore che sta consentendo a Sap di crescere più velocemente, anche in Italia, rispetto alla concorrenza. L’altro trend ormai consolidato per Russell è quello che vedrà il disegno delle applicazioni non più affidato all’IT ma al business, che potrà costruire il software necessario ricorrendo a tecnologie low-code e no-code.



Di fronte al trade off fra sostenibilità (un’altra parola chiave molto ricorrente a Cernobbio) e business, Russell non ha dubbi: nessuna azienda oggi può fare business ignorando temi come la transizione ecologica e la resilienza. “Senza sostenibilità”, ha detto, “gli obiettivi di business non saranno più raggiunti. Non c’è dubbio che sia una sfida difficile, ma i nostri clienti hanno il pieno sostegno di Sap, un sostegno che si concretizza con diverse iniziative, a partire dalla soluzione GreenToken. Io sono convinto che tra vent’anni ci gireremo indietro e potremo dire che non solo i Governi, ma anche le aziende come la nostra hanno contribuito a migliorare il pianeta”.

Annunciato lo scorso anno, GreenToken by Sap è uno strumento cloud Software as-a-Service per la tracciabilità e la trasparenza della catena di fornitura. Permette di tracciare tramite Blockchain l'origine delle materie prime e di certificarne il grado di sostenibilità ma anche il rispetto di principi etici (l’assenza di lavoro minorile nell’estrazione dei materiali) e la conformità a standard come Iscc Plus, Iscc Eu e REDcert2.