SAP Business Technology Platform, base per l’innovazione di Man-Agent La business unit SAP del gruppo Present ha utilizzato la piattaforma messa a disposizione dal proprio vendor di riferimento per sviluppare la soluzione per la gestione delle provvigioni degli agenti di vendita. Pubblicato il 26 settembre 2023 da Redazione

Modernizzare i processi di business e trasformare i dati in azioni concrete. Questo è lo spirito che anima la Business Technology Platform (BTP), che SAP ha creato come base per le innovazioni create soprattutto dai propri partner. Con la certificazione di Gold Partner, la business unit SAP del gruppo Present si è avvalsa di questa opportunità per realizzare Man-Agent, soluzione innovativa per la gestione delle provvigioni degli agenti di vendita.

SAP BTP è un portafoglio di servizi tecnologici e applicazioni, che si prefiggono di rendere più semplice e rapido trasformare i dati in valore di business. Si tratta, in pratica, di un ambiente di sviluppo intuitivo e semplice da usare, che consente di creare rapidamente applicazioni aziendali mediante l’utilizzo di tutti i principali standard di mercato in termini di programmazione e sviluppo e senza dover gestire l’infrastruttura di supporto. Le principali componenti includono strumenti analitici, un ampio set di tecnologie per la gestione dei dati, elementi di sviluppo e integrazione applicativa per agevolare la comunicazione con le componenti-chiave dei sistemi aziendali e, naturalmente, l’intelligenza artificiale per realizzare insight data-driven. Inoltre, SAP BTP è una piattaforma cloud e, in quanto tale, facilmente scalabile in base alle esigenze delle aziende.

Su questa base, la business unit SAP del gruppo Present ha costruito Man-Agent, soluzione perfettamente armonizzata agli ambienti SAP presenti all’interno delle aziende che include nativamente l’integrazione con altre componenti amministrative, a partire soprattutto dal controllo di gestione, per arrivare alla contabilità e al dipartimento finance. Questo è reso possibile proprio dallo sviluppo sulla Business Technology Platform e si abbina all’integrazione con la piattaforma SAP S/4HANA per poter sfruttare tutti i vantaggi di una fruizione in cloud.

Man-Agent è stato progettato per rendere facilmente visibili tutti gli aspetti legati ai flussi provvigionali della forze-vendita, partendo dalla creazione dei master data delle figure professionali coinvolte (area manager, agenti, procacciatori e quant’altro) per poi automatizzare la gestione di un processo che include la determinazione delle provvigioni maturate e da liquidare, la gestione delle rettifiche e degli accantonamento, il calcolo automatico degli oneri accessori, la liquidazione degli importi e tutta la relativa reportistica.

La business unit SAP del Gruppo Present è una realtà che vanta una storia trentennale e opera in Italia con una decina di sedi e 1.500 collaboratori, dispone di 5 academy di formazione e introduce in organico un centinaio di nuove figure all’anno.

Nell’ambito di un’evoluzione che, dalla logica di una progettazione IT-oriented, si sta spingendo sempre più verso il process-oriented, l’azienda ha creato un approccio al mercato chiamato INNOFORMULA, dove si combinano creatività, esecuzione e appeal, per offrire soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti.

Man-Agent rispecchia questa visione: partendo infatti dall’iniziale assessment necessario per comprendere quali siano le aree critiche da innovare all’interno delle funzioni interessate dalla vendita, si adatta alle diverse necessità di intervento sui dati supportando l’integrazione con altre componenti per digitalizzare l’intero flusso di gestione.