Sap conferma l'impegno sul canale, vi transita il 90% dei progetti A livello mondiale, il 90% delle implementazioni Sap coinvolge il canale. Nel 2023 si punta sul cloud e sulle soluzioni Line of Business.

I progetti centrati su tecnologia Sap transitano quasi sempre dal canale. I partner sono responsabili del 90% delle implementazioni Sap sul totale realizzato in un anno a livello globale, come ha fatto sapere l’azienda in occasione del “Partner Kick Off Meeting 2023” italiano. Hanno partecipato all’evento più di trecento persone, in rappresentanza di un centinaio di aziende partner.



Una ricerca condotta lo scorso settembre da Idc su un campione di partner Sap ha evidenziato che, in media, il 38% del loro fatturato annuo deriva da soluzioni basate su tecnologia Sap; per il 49% dei partner, la percentuale sale al 75%. Le aziende premiate in occasione del meeting sono Datalab, Sys-Dat, Ribes Solution, Var One, Horsa Run, Derga Consulting, Allos e Present. Il premio di "partner dell'anno", per le migliori performance complessive, è andato a Derga Consulting.

Sap Italia ha definito il 2022 come un “anno eccezionale”, sia dal punto di vista dell’adozione delle soluzioni in cloud (cresciute del 50%, in particolare con il traino di Sap S/4Hana Cloud) sia per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi clienti. Sono oltre duecento le aziende italiane che l’anno scorso hanno scelto per la prima volta una soluzione Erp di Sap, e in queste nuove acquisizioni il canale ha giocato un un ruolo cruciale. Oltre a Sap S/4Hana Cloud, ha fatto progressi in termini di adozione anche Sap Business One, il gestionale destinato alle piccole e medie imprese.

“Con i nostri partner siamo concentrati nel supportare l’innovazione dei clienti, innovazione sempre più necessaria per restare competitivi e differenziarsi sul mercato”, ha detto Fabrizio Moneta, direttore mid-Market e canale di Sap Italia. “Come Sap abbiamo gettato le basi per far sì che i nostri partner contribuiscano con la nostra tecnologia e i loro progetti a generare più valore per il business. Per questo continuiamo a investire significativamente in nuovi modelli commerciali, piani di marketing congiunti, e programmi di formazione estensiva che rendano le proposte dei nostri Partner più innovative e rilevanti in tutti i segmenti di mercato”.

Un momento della premiazione del "Partner Kick Off Meeting 2023”, con l'AD Carla Masperi.

Le strategie per il futuro sono già delineate. Sap continuerà a puntare sulle attività basate su cloud, stimando che arrivino a rappresentare il 60% dei nuovi ricavi dell’azienda a livello globale. Quest’anno si proseguirà nella promozione delle offerte S/4Hana Cloud e Rise with Sap (servizi e soluzioni per la migrazione in cloud e la trasformazione digitale), ancora una volta con il supporto dei partner.



Altre aree chiave per il 2023 saranno le Line of Business, le soluzioni cloud non legate al mondo Erp (ma dedicate, per esempio, a Human Experience Management, Customer Experience, Travel and Expenses e Digital Supply Chain), sulla base dell’ottima crescita, +200%, ottenuta l’anno scorso con il contributo del canale. L’azienda continuerà anche a supportare i partner nello sviluppo di “proprietà intellettuali” dedicate a specifici requisiti di settore e a creare le applicazioni proprietarie basate sulla Business Technology Platform di Sap.



“Nonostante l’incertezza economica che stiamo vivendo”, ha commentato Carla Masperi, amministratore delegato di Sap Italia, “i partner Sap continuano a investire nell’innovazione e stanno raccogliendo i frutti di tali investimenti realizzando solidi margini. Siamo fortemente impegnati ad aiutare il nostro canale a capitalizzare le proprie conoscenze specifiche di settore per creare nuove e stimolanti opportunità di crescita”.