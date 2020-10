Sap cresce ma teme l’impatto del covid-19 per uno o due anni I profitti della software house nel terzo trimestre crescono del 31% anno su anno, ma la vendita di software risente della pandemia. E si attendono effetti di medio termine. Pubblicato il 26 ottobre 2020 da Redazione

Il coronavirus ha intaccato anche i conti di Sap, così come quelli di altre società tecnologiche. Benché i lockdown e la virata verso lo smartworking abbiano da un lato favorito gli acquisti di talune tecnologie, d’altra parte la contrazione dei profitti e dei budget di molte aziende ha condizionato gli investimenti in altre aree. E questa duplice dinamica è ben riflessa nei risultati finanziari del terzo trimestre di Sap: il fatturato è calato del 4% anno su anno, passando dai 6,79 miliardi di euro del terzo trimestre 2019 ai 6,53 miliardi dell’analogo periodo del 2020 (i numeri si riferiscono ai parametri Ifrs); d’altra parte i profitti hanno fatto un balzo del 31%, dagli 1,26 miliardi del terzo quarter 2019 agli 1,65 miliardi di euro di quest’anno.

Si nota un andamento duplice. Mentre i ricavi dell’offerta cloud sono saliti dell’11% anno su anno, a quota 1,98 miliardi di euro nel trimestre, la vendita di licenze software ha fruttato il 23% in meno cioè 0,71 miliardi. All’Erp in cloud S/4 Hana si sono aggiunti nei tre mesi circa 500 clienti, un incremento del 20% anno su anno; la quota degli utenti sale a 15.100.

Per l’interno 2020 la società si attende un fatturato non-Ifrs di 27,2 miliardi di euro (o 27,8 miliardi a valuta costante), inferiori al precedente outllolo di 27,8 miliardi di euro (o 28,5 miliardi a valuta costante. “L’azienda”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa, “si aspetta che la pandemia di covid-19 impatti sul contesto della domanda, in particolare nei settori duramente colpiti, fino almeno alla prima metà del 2021, e questo sposterà in avanti di uno o due anni il raggiungimento di metriche chiave come il fatturato non-Ifrs del cloud, il fatturato totale e il profitto operativo”. Alla luce della nuova ondata di contagi, Sap è realista ma mantiene comunque obiettivi ambiziosi: i ricavi da cloud dovranno superare i 22 miliardi di euro entro il 2020.