Sap dirà addio a Qualtrics, vendita per 12,5 miliardi di dollari L’azienda specializzata in soluzioni di experience management e raccolta di feedback era stata comprata da Sap nel 2019 per 8 miliardi di dollari. Pubblicato il 15 marzo 2023 da Redazione

Sap si prepara a separarsi da Qualtrics dopo una relazione durata circa tre anni. Azienda specializzata in soluzioni di experience management e raccolta di feedback, Qualtrics era stata acquisita nel 2019 per 8 miliardi di dollari, consentendo a Sap di ampliare la propria offerta di software per la gestione dell’esperienza.



La piattaforma XM di Qualtrics (l’acronimo sta per Experience Management) si compone di diversi moduli dedicati all’experience design, alla raccolta di feedback dei clienti, allo sviluppo di prodotti, alla gestione dei brand e altro ancora. La società statunitense, fondata nel 2002, ha costruito una base di clientela composta da 18mila aziende (ottomila delle quali aggiunte in seguito all’acquisizione da parte di Sap), tra cui grandi nomi come Microsoft, Samsung, Dell, Ibm, Adidas, Spotify, Tesco, Pepsico e molte altre.

Ora Sap ha accettato di vendere l’intera partecipazione in Qualtrics, ovvero 423 milioni di azioni, a fondi affiliati a Silver Lake e Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la transazione è stata approvata anche dal consiglio di amministrazione di Qualtrics. Il prezzo concordato è di 12,5 miliardi di dollari.



“Silver Lake ha un’esperienza operativa e una comprovata esperienza con le aziende di software che contribuiranno a estendere la leadership di Qualtrics nella categoria XM di cui è stata pioniera”, ha dichiarato Christian Klein, Ceo e membro del board esecutivo di Sap. “Da quando abbiamo acquisito Qualtrics nel 2019, l’azienda ha più che triplicato il suo fatturato, garantendo al contempo la redditività”.

Gli azionisti, inclusa Sap, riceveranno 18,15 dollari in contanti per azione, che rappresentano un premio del 73% rispetto al prezzo medio di negoziazione di 30 giorni prima dell’annuncio di Sap su una possibile vendita (e circa il 62% di premio rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio 2023). La partecipazione di Sap sarà acquisita per circa 7,7 miliardi di dollari.

La vendita, ancora soggetta alle consuete autorizzazioni normative, dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2023. Sap prevede che nei risultati del primo trimestre dell’anno fiscale (comunicati il prossimo 21 aprile) Qualtrics risulti come attività dismessa. Klein ha sottolineato che Sap resterà per Qualtrics “uno stretto partner tecnologico e di go-to-market” e che fornirà assistenza ai clienti comuni, “continuando a contribuire al successo di Qualtrics”.