Sap: per l’azienda “a prova di futuro” servono tecnologie e persone

Come ci si prepara agli imprevisti e ai cambiamenti futuri, in un’epoca di “permacrisi” ma anche di nuove opportunità create dai rapidi sviluppi di tecnologie dirompenti, come il cloud e l’intelligenza artificiale? La visione di Sap si riassume in tre parole: “Innovazione, insight e intelligenza sono le tre chiavi di lettura con cui crediamo si debba guardare al futuro”, ha detto Carla Masperi, amministratore delegato della filiale italiana, a margine dell’evento Sap Now svoltosi a Milano. Prevedibilmente, l’intelligenza artificiale generativa è stata protagonista del dibattito e degli annunci, e in particolare l’ultima novità è Joule, un’applicazione “copilota” (termine inizialmente usato da Microsoft per battezzare la propria tecnologia di chatbot basato su AI generativo, ma ormai entrato nel lessico del settore) basata su large language model.



A differenza delle applicazioni “generaliste”, come ChatGpt, la proposta di Sap è indirizzata specificamente alle aziende e presenta determinate caratteristiche di livello enterprise. Prima tra tutte, l’addestramento su basi di dati pertinenti al contesto. Joule utilizza i dati esperienziali e operativi delle applicazioni Sap ma anche quelli di fonti terze, per restituire risposte pertinenti e calate nel contesto aziendale specifico. Il copilota di Sap “sa di che cosa parla, perché conosce i processi di business e il contesto dei dati”, come sottolineato da Masperi. Di fronte a una domanda, l’assistente può fornire risposte precise e fattuali perché accede a un patrimonio di dati specifico. Può, inoltre, produrre dei report o automatizzare attività ripetitive.



Se anche questa è la tendenza del momento, in cui è quasi d’obbligo tuffarsi, l’impegno di Sap nell’intelligenza artificiale non nasce oggi.“Contiamo già 27mila clienti che nel mondo utilizzano soluzioni intelligenti”, ha spiegato l’amministratore delegato. “Da qualche anno abbiamo applicato il machine learning e l’AI ai nostri processi. Oggi Joule nasce non come tecnologia su cui basare prototipi e sperimentazioni, ma come tecnologia già pronta all’uso e integrata nei processi di business”.



Oltre al nuovo copilota, l’azienda ha presentato altre funzionalità di intelligenza artificiale integrate nelle soluzioni Sap Cx (Customer Experience), utili per attività come la gestione dei cataloghi dei prodotti (con estrazione e arricchimento dei tag e generazione di testi descrittivi), identificazione e risposta alle domande dei clienti, creazione di riassunti per gli addetti al customer service (su storico degli ordini e profilo dei clienti), tracciamento del ticketing e altro ancora. “L’AI è una tecnologia potentissima”, ha ribadito Masperi, “ma se non viene applicata a una base di dati consistente e affidabile, allora non può dare i benefici che ci aspettiamo. Inoltre questa tecnologia sarà disponibile solo in cloud perché quest’ultima è l’unica tecnologia che permette di stare al passo con l’innovazione”.

Tecnologie, persone e processi

Le tecnologie che stanno nascendo rapidamente, anche in casa Sap, possono sicuramente aiutare le aziende a fare il salto di produttività e a ottenere insight utili per i processi decisionali. Ma da sole non sono garanzia del successo, nemmeno se i dati di partenza sono pertinenti e di qualità. Secondo uno studio di Sap Insights, il 37% dei manager C-level italiani (326 quelli inclusi nel campione, complessivamente composto di 4.200 aziende piccole, medie e grandi) pensa che la difficoltà di abbandonare gli attuali modelli di business sia il primo ostacolo all’innovazione. Un analogo 37% ha citato l’annoso e famigerato problema dei “silos”, i compartimenti stagni tra le divisioni e i dati delle aziende.



“Per far fronte al futuro occorre reinventarsi, riplasmare i modelli di business”, ha sottolineato l’Ad di Sap Italia. “Ma le persone hanno una naturale resistenza al cambiamento e occorre creare le condizioni affinché possano abbracciarlo con entusiasmo e vederlo come un’opportunità”.



A dare l’esempio di un cambiamento tecnologico, di processo e di organizzazione del lavoro ci sono stati, sul palco del Sap Now, tre aziende clienti, molto lontane fra loro per il settore in cui operano ma vicine nell’adottare un nuovo approccio “interfunzionale”, per così dire. Nell’era della proliferazione dei dati, tutte le aziende affrontano sfide complesse come la sostenibilità, le trasformazioni della supply chain e la radicale evoluzione del rapporto con i clienti. Un approccio interdisciplinare, l’incrocio dei punti di vista (della produzione, della gestione finanziaria, delle vendite, del marketing, e così via) è non solo utile ma spesso necessario.



“Il nostro motto è ‘fare bene il bene’, e per farlo servono due cose: persone e strumenti”, ha illustrato Salvatore Maggiori, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus. “Ma bisogna anche saper dimenticare il job title e lavorare in squadra mettendosi al servizio del processo. La capacità di lavorare in ottica di interdisciplinarità, e non più per settori, è importante. Inoltre per noi, che riceviamo donazioni di cibo, servizi o fondi, è fondamentale la credibilità, e dunque la gestione del dato”. Cliente Sap dal 2011, attualmente la fondazione sta attuando il passaggio a Sap/4 Hana.



“Nelle aziende ormai si lavora per processo, ma si è ancora organizzati per funzione”, ha fatto notare Nicola Serafin, direttore generale di Gruppo De’ Longhi. “Bene i sistemi intelligenti a supporto, ma servono più resilienza a livello del dato e la capacità di interpretarlo in modo univoco e oggettivo all’interno dell’azienda”. Questo è particolarmente vero per un gruppo di grandi dimensioni, che sviluppa 120 miliardi di fatturato e conta oltre 10mila dipendenti, presente su scala (quasi) planetaria con i suoi cinque marchi (De’ Longhi, Kenwood, Ariete, Braun e NutriBullet). “Oggi un’azienda come la nostra la si può gestire ‘live’”, ha testimoniato Serafin. “Oggi i dati si guardano quotidianamente, aggiornati in tempo reale, non esistono più le review mensili”.

“Le aziende, è vero, tendenzialmente lavorano ancora con un approccio funzionale, strutturato su divisioni”, ha detto Alessandro Russo, amministratore delegato e direttore generale di Gruppo Cap, utility che gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio della Città metropolitana di Milano. “Ma soprattutto in alcuni ruoli sta iniziando a svilupparsi un approccio multidisciplinare, e la sostenibilità è un tema che in particolare lo richiede”.



Il manager ha usato l’immagine del cubo di Rubrik per esemplificare questo nuovo modo di lavorare, non basato su una successione di attività da completare (la classica to-do list) bensì su un ingranaggio da ruotare nel modo corretto. “Assistiamo oggi, con l’intelligenza artificiale, a un cambio di paradigma”, ha proseguito Russo. “In futuro i manager più abili saranno quelli capaci di fare le giuste domande, perché le risposte le fornirà l’AI. Ma insisto anche sulla rilevanza delle persone, che si distinguono dalle macchine perché hanno uno scopo”.