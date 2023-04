Sempre human-centered l’assistenza di Lenovo Premier Support Plus L’azienda ha introdotto un nuovo livello di servizio con capacità di supporto 24x7 e rapporto diretto con tecnici esperti. C’è un po' di intelligenza artificiale nella proposta, ma una ricerca conferma l’importanza del contatto umano. Pubblicato il 21 aprile 2023 da Roberto Bonino

Il lavoro ibrido ha cambiato in prima battuta lo scenario di utilizzo dei dispositivi più comuni, a partire dai laptop, non più concentrati sulle scrivanie dei dipendenti, ma distribuiti nelle abitazioni o in altri luoghi. Non solo la sicurezza o l’accesso alle risorse aziendali sono coinvolti, ma anche l’assistenza in caso di malfunzionamento ed è per questo che Lenovo ha introdotto il nuovo servizio Premier Support Plus, che offre alle aziende supporto hardware prioritario 24 ore su 24, con la possibilità di interagire in ogni momento con un tecnico esperto per la gestione di problematiche anche da remoto.

La proposta è articolata e include elementi che vanno al di là della diagnostica e delle modalità di intervento tradizionali: “È ormai diventato normale lavorare in modo meno standardizzato rispetto al passato”, osserva Marco Frenquellucci, services and solution country leader Italia & Israele di Lenovo. “Per mantenere adeguati livelli di produttività e gestire contesti distribuiti geograficamente, offriamo un servizio che si aggiunge e completa ciò che un helpdesk già abitualmente garantisce, mettendo a disposizione nostre risorse e intervenendo anche al di fuori del normale circuito di manutenzione, ad esempio in caso di danno accidentale”.

C’è anche una componente di intelligenza artificiale nella proposta, attraverso l’integrazione di strumenti e modelli predittivi, che sono studiati per aiutare il personale It delle aziende a monitorare l’hardware della propria rete e prevenire possibili malfunzionamenti anche prima che accadano, attraverso interventi programmati: “Questa componente restituisce una visione aggregata su tutta la flotta di pc e sfrutta un cruscotto che visualizza lo stato di salute di ogni macchina”, dettaglia Frenquellucci.

Marco Frenquellucci, services and solution country leader Italia & Israele di Lenovo

Lenovo tiene a indicare con questa proposizione quanto l’intelligenza artificiale possa essere di ausilio al lavoro delle persone, senza però sostituire l’interazione umana. Un recente studio di YouGov, condotto su un campione di 12mila dipendenti in varie parti del mondo, evidenzia come l’81% continui a preferire un mix di tecnologia e rapporto diretto per la risoluzione dei problemi tecnici sui dispositivi utilizzati per il lavoro. Allo stesso tempo, il 74% ha indicato come un’assistenza non soddisfacente abbia agito negativamente sulle motivazioni e, quindi, ostacolato la produttività.

Premier Support Plus prova a combinare il meglio dei due mondi, sfruttando l’Ai per un’assistenza di primo livello e per prevenire possibili problemi e mettendo a disposizione risorse tecniche competenti per le interazioni necessarie al supporto completo. Proprio per questo, è stata definita una struttura interna ad hoc, senza coinvolgere i partner, che possono però far leva anche su questa opportunità per consolidarsi sul mercato. Il servizio viene attivato su singola macchina Lenovo, associando lo specifico serial number.