È sempre più cloud-first la scelta degli Msp per i servizi di backup I sistemi di backup locale rallentano l'efficienza dei servizi di protezione dei dati offerti dagli MSP. Un sondaggio rivela che la scelta prevalente dei fornitori di servizi è verso soluzioni cloud-first Pubblicato il 05 aprile 2022 da Redazione

Affidarsi a tecnologie di backup locali comporta un rallentamento delle performance dei servizi di protezione e gestione dei dati offerti dai managed service provider. A dirlo sono proprio loro, gli Msp coinvolti in un sondaggio effettuato su 100 operatori promosso da N-able, che ha evidenziato come l'approccio cloud-first sia ormai la scelta preferenziale per i progetti di protezione dei dati, allontanandosi, di fatto, dai sistemi tradizionali di backup fisici.

Secondo il sondaggio, sono intorno al 75% gli Msp che hanno dichiarato che sulla profittabilità innegabile dei servizi di backup offerti ai clienti ci sono ampi margini di miglioramento, e questo porta a ripensare i prezzi e a porre particolare attenzione ai costi di fornitura. Problematiche risolvibili affidandosi alla protezione dei dati cloud-first.

Un altro aspetto evidenziato dal sondaggio riguarda le potenzialità dei progetti di conservazione dei dati che, per il 57% degli intervistati, sarebbero limitate dalle capacità di storage dei sistemi fisici locali. Questo comporterebbe la necessità di alzare il livello dei costi al di sopra del previsto o, addirittura, dover rivedere o interrompere gli accordi presi con il cliente sui livelli di servizio promessi.

Ancora, il 45% dei fornitori di servizi gestiti ritiene che affidarsi ai sistemi di backup rappresenti una scelta ormai costosa per la protezione dei dati, alla quale sono da preferire alternative cloud-first. I supporti fisici hanno infatti bisogno di risorse per la loro gestione e la loro manutenzione e richiedono di porre un'attenzione particolare agli aggiornamenti. Aspetti eliminabili attraverso un approccio cloud-first, il quale evita inoltre che l'invio dei backup dei dati al cloud storage remoto avvenga come opzione e in maniera secondaria, basandosi su una infrastruttura flessibile e veloce basata su cloud.

Questi dati avvalorano l'efficacia della piattaforma di N-able dedicata alla protezione di dati, la quale ha un approccio cloud-first che consente backup più frequenti e veloci, con il risultato di avere un risparmio di almeno cinque volte nel consumo di storage per il medesimo numero di punti di ripristino. I processi vengono fortemente semplificati e velocizzati, potendo impiegare per la loro gestione anche personale con minore esperienza, destinando invece i senior a progetti più complessi per i quali sono necessarie competenze ed esperienze maggiori.

Un vantaggio che si trasferisce anche in una migliore gestione degli attacchi ransomware, mantenendo un'attenzione particolare ai costi, invertendo di fatto le situazioni più comuni, ossia rendere lo storage in cloud come opzione predefinita, e come opzione secondaria lo storage fisico, in modo da poter fare fronte all'acuirsi degli attacchi ransomware alle reti locali.



È importante, infatti, mantenere l'archiviazione dei dati al di fuori della rete locale, indirizzando il flusso direttamente al cloud. L'importanza sempre più strategica che viene imputata ai dati e l'aumento consistente dei pericoli derivanti da attacchi ransomware, definisce ormai il backup continuo un elemento di continuità di business che, nel caso dovesse interrompersi o venire meno, potrebbe addirittura decidere la sopravvivenza di un'azienda di fronte a un disastro informatico. Su questo aspetto, gli Msp possono avere argomenti convincenti per portare una cultura dei servizi di backup ai propri clienti.