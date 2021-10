SentinelOne potenza la piattaforma di detection and response Le soluzioni di Arista, Fidelis Cybersecurity e Vectra ampliano la Piattaforma la piattaforma XDR Singularity, che offre ora migliori capacità di protezione delle reti. Pubblicato il 04 ottobre 2021 da Redazione

Nuove alleanze si traducono i nuove capacità tecnologiche all’interno della piattaforma di Extendend Detection and Response di SentinelOne. La società specializzata in sicurezza informatica ha stretto alleanza con Arista Networks, Fidelis Cybersecurity e Vectra per portare all’interno del marketplace SentinelOne Singularity le rispettive tecnologie di protezione delle reti, ovvero di Network Detection and Response (Ndr).

“Le capacità dell’Xdr di SentinelOne insieme ai partner leader in ambito Ndr offrono un approccio completo alla cybersecurity”, ha commentato Ruby Sharma, head of technology partner ecosystem di SentinelOne. “La potenza della nostra piattaforma autonoma aumenta le capacità delle soluzioni Ndr nel prevenire, rilevare e rispondere in tempo reale alle minacce dirette alla rete sottolinea L’impegno è di sviluppare soluzioni tecnologiche congiunte con i partner che producano risultati di cybersecurity di qualità per i nostri clienti”.

Per quanto riguarda Arista Networks, la tecnologia portata sul marketplace è quella di Awake Security, divisione dell’azienda che è specializzata, appunto, in rilevamento e risposta alle minacce dirette verso le reti. La soluzione congiunta di Awake Security e di SentinelOne consente il rilevamento completo delle minacce, una reazione rapida ed effettiva e il contenimento degli endpoint, includendo anche capacità di analisi scientifica. Mentre Arista collega le attività di rete correlate in una mappa di attacco più ampia, SentinelOne fornisce un quadro contestuale, arricchendo le informazioni a disposizione con quelle ricavate dalla gestione degli endpoint, come nome del dispositivo, ultimo utente registrato, dettagli del sistema operativo e altre caratteristiche dei dispositivi.

La soluzione congiunta di SentinelOne e Fidelis Cybersecurity, invece, aiuta a trovare e isolare velocemente minacce e attaccanti, a indagare e a dare la priorità ai diversi rischi, bloccando efficacemente gli attacchi in corso. Inoltre, fornisce una visione completa mettendo insieme visibilità unificata, rilevamento, frode, indagine e risposta su endpoint, gestiti o meno, rete, email e ambienti cloud.

Vectra AI, infine, si integra con SentinelOne per offrire visibilità completa, rilevamento, prioritizzazione e capacità di risposta per host, workload e identità su cloud, reti ed endpoint che fungono da vettori di attacco. La soluzione congiunta fornisce un insieme di servizi ben integrato e che si basa su automazione e informazioni utili per fermare gli attacchi, ridurre i movimenti laterali degli attaccanti e il tempo di permanenza all’interno delle reti.

SentinelOne ha sottolineato i progressi del proprio ecosistema Singularity, a cui recentemente si sono aggiunte soluzioni di threat intelligence, SIEM, CASB, sandboxing e workflow automation. Le integrazioni sono disponibili con automazione no-code e forniscono una difesa completa e collaborativa, operazioni e workflow semplificati e capacità di risposta unificate tra i sistemi.