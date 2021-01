Servizi gestiti e Ucc sono strategici per lo smart working L’integrazione fra Microsoft Teams e la piattaforma di interconnessione telefonica KalliopePBX è una delle soluzioni proposte da HiSolution per affrontare le sfide del lavoro a distanza. Pubblicato il 21 gennaio 2021 da Redazione

Lo smart working è stato uno dei grandi protagonisti del 2020, l’anno in cui il mondo è stato travolto dalla pandemia di covid-19, ma i vendor del settore tecnologico e delle telecomunicazioni sono certi che non si tratterà di un fuoco di paglia. In uno scenario destinato a perdurare, il buon funzionamento delle reti, la loro sicurezza, l’efficienza delle comunicazioni a distanza saranno sempre più strategiche per le aziende. Si è dunque rivelata lungimirante la scelta fatta già nel 2019, prima dell’esplosione del coronavirus, da una società italiana come HiSolution: rendere più complete le soluzioni di Unified Communication and Collaboration.

Nel 2019 HiSolution, centro di competenza attivo da oltre 15 anni e rivolto principalmente alle aziende medie e grandi, ha contribuito all’integrazione fra Microsoft Teams e KalliopePBX, piattaforma di interconnessione telefonica scalabile basata su protocollo IP, creata dalla società pisana NetResults. Insieme, le due aziende hanno sviluppato un connettore software utile per integrare con Kalliope con Microsoft Teams. Il modulo consente di usare le funzionalità della centrale telefonica Kalliope attraverso Teams: in altre parole, è possibile effettuare o ricevere chiamate con la numerazione pubblica aziendale direttamente dall’applicazione Teams, eseguita indifferentemente su un Pc o su smartphone.

Ulteriori funzionalità disponibili sono lo sdoppiamento della chiamata in entrata e tra interni verso Teams e l’interno Kalliope, la visualizzazione su Teams dei nomi in rubrica Kalliope per le chiamate in entrata, il trasferimento di chiamata con/senza offerta tra interni Teams e Kalliope e da/verso la Pstn, l’inoltro delle chiamate di gruppo provenienti dalla rete telefonica verso gli interni Teams e Kalliope e il blocco personalizzato delle chiamate in entrata/uscita da Teams da e verso Pstn.

Tutte queste funzionalità fanno parte dell’offerta di servizi gestiti di HiSolution. Sulla piattaforma KalliopePBX è stato sviluppato un servizio gestito “chiavi in mano”, che va dalla progettazione, all’implementazione, per arrivare all’assistenza post vendita e all’help desk dedicato. Grazie al consolidato rapporto con NetResults (di cui è platinum partner dal 2013), HiSolution nel tempo ha anche contribuito allo sviluppo della tecnologia.

Nello specifico, gli specialisti di HiSolution effettuano un’analisi meticolosa della rete del cliente e delle tecnologie in uso, per identificare le debolezze e i margini di miglioramento. Progettano, dunque, una soluzione che possa garantire un contenimento dei costi e il miglioramento delle performance. Segue il servizio di Setup & Delivery, comprendente l’installazione, gestione e realizzazione di progetti con metodologie di project management e garanzia degli Sla. Hi Solution si occupa amche della scelta del carrier telefonico più adatto alle necessità del caso e monitora gli standard di efficienza e performance, segnalando al cliente eventuali criticità.

Guido Gelli, delivery manager di HiSolution

Altro servizio offerto da HiSolution consiste nell’Help Desk & Noc centralizzato per un supporto continuativo H24-7x7 per la risoluzione dei problemi relativi agli apparati e ai servizi forniti al cliente. Grazie a un sistema di ticketing avanzato, gli esperti di HiSolution gestiscono le diverse segnalazioni con interventi on-site o da remoto, operando come Single Point of Contact. Completa l’offerta l’assistenza e garanzia di business continuity Hardware Replacement. “Siamo convinti”, spiega Guido Gelli, delivery manager di HiSolution, “che nel prossimo decennio le tecnologie di comunicazione business registreranno cambiamenti tali che le aziende devono cominciare fin da oggi a pianificare i propri investimenti in favore della Unified Communication e Collaboration e riteniamo che il sistema migliore per aumentare l’adozione degli strumenti necessari sia attraverso la telefonia VoIP”.