Servizi gestiti in crescita del 12,7%, sicurezza e cloud i volani Un nuovo studio di Canalys e Cisco evidenzia le opportunità di diventare un Msp (Managed Service Provider). I ricavi dei servizi gestiti crescono per quasi tutti gli operatori di canale. Pubblicato il 29 settembre 2023 da Redazione

Nel canale Ict la crescita dei servizi gestiti è una delle tendenze forti, e molti operatori sono diventati dei Managed Service Provider (Msp) e non più solo system integrator o consulenti. Da tempo i vendor di tecnologie e i partner di canale lo vanno ripetendo, ma i dati a disposizione sul fenomeno sono pochi. Si possono citare le previsioni di Grand View Research, che calcola nel 2022 il mercato mondiale dei servizi gestiti valesse 267,35 miliardi di dollari, e stima un tasso di crescita annuo composto del 13,6% nel periodo 2023-2030.



Ora un nuovo studio di Canalys, commissionato da Cisco, descrive meglio il fenomeno e traccia un’altra previsione: mentre per il 2023 il mercato IT nel suo complesso registrerà una crescita del 3,5% sul 2022, i servizi gestiti guadagneranno un 12,7%. Il loro valore toccherà quota 472 miliardi di dollari, e come si nota la cifra è ben superiore a quella stimata da Grand View Research per l’anno scorso.



Nello studio di Canalys si legge anche che ben l’89% degli operatori del canale Ict stima per quest’anno un aumento dei ricavi legati ai servizi gestiti, e per il 56% tale incremento sarà superiore al 10% anno su anno, per il 35% addirittura andrà oltre il 20% (le interviste sono state realizzate nel mese di giugno). "I managed services sono la forza che guida l'adattabilità e la crescita del settore IT globale. La nostra ricerca sottolinea il notevole potenziale delle aziende che vendono questo tipo di servizi, aprendo loro diverse strade per prosperare in un'era post-pandemia", ha commentato Robin Ody, senior analyst di Canalys.



A fare da traino è soprattutto la domanda di servizi di cybersicurezza gestiti, tant’è che il 56% dei partner di canale prevede un incremento dei ricavi provenienti da quest’area. “Le soluzioni di cloud e data center gestite stanno crescendo”, scrive Canalys nel suo report, “mentre la domanda di cybersicurezza è aumentata per via dell’incremento di regole e requisiti dei vendor. Inoltre sono in ascesa le offerte a pacchetto di cyber-resilienza, mentre le aziende investono in email, backup, next generation firewall e infrastrutture”.



In sostanza, di fronte alla continua evoluzione delle minacce informatiche, la maggior parte delle aziende non ha la preparazione, il tempo, le risorse o le possibilità tecniche di realizzare monitoraggi continui, attività sistematiche di gestione degli incidenti o piani di cyber-resilienza. La nota carenza di professionisti con competenze di cybersicurezza evolute aggrava il problema. Dunque è più facile o conveniente rivolgersi a dei fornitori di servizi gestiti, in questo caso degli Mssp (Managed Security Service Provider).



Canalys sottolinea che dall’intersezione di cybersicurezza, reti gestiti e servizi di cyber risk assessments (valutazione iniziale dei rischi) deriveranno, nei prossimi anni, grosse opportunità per gli operatori di canale. Le competenze servono anche a loro, e quelli più piccoli, specie nella regione Emea, patiscono la concorrenza dei grandi Msp già affermati, dei rivenditori e system integrator di grandi dimensioni, più capaci di attrarre nuovi talenti. Per i vendor IT, invece, il canale Emea si presenta come piuttosto frammentato e quindi non sempre è facile trovare il partner Msp adatto.

Le previsioni per il mercato Emea dei servizi gestiti

Accanto alla cybersicurezza, altre aree in crescita per quanto riguarda i servizi gestiti sono il cloud (il 55% dei partner di canale si attende ricavi in ascesa quest’anno) e l’intelligenza artificiale (per il 59% rappresenta un’opportunità di business).

"I clienti stanno integrando sempre più tecnologia nelle loro attività e si aspettano che i loro partner IT forniscano agilità, valore e modelli di consumo flessibili per gestire in modo efficiente le loro crescenti e complesse esigenze tecnologiche", ha dichiarato Alexandra Zagury, vice president of Partner Managed Services and as-a-Service Sales di Cisco. "L'ecosistema dei partner IT che vendono servizi gestiti è in evoluzione e si sta adattando per soddisfare le esigenze e le sfide dei clienti, trovando il modo di standardizzare e confezionare le soluzioni personalizzate. Prevediamo una maggiore innovazione e specializzazione da parte dei partner di canale attraverso servizi gestiti che offrono risultati di business ed esperienze eccezionali".

(In apertura, immagine di Freepik)