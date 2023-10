Settore bancario, l’integrazione è semplice con Backbase Grand Central è una soluzione di Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) che aiuta a armonizzare dati provenienti da diverse piattaforme bancarie, sistemi di pagamento, servizio fintech e altro. Pubblicato il 26 ottobre 2023 da Redazione

Per le banche, avere una visione d’insieme sui dati non è semplice, perché le fonti di informazioni e i processi si moltiplicano sempre di più. Una integrazione point-to-point tra le varie tecnologie, sistemi bancari di base, sistemi Crm e fintech esterne, può non essere la migliore soluzione per tutti i contesti, considerando i tempi e i costi di questo lavoro.



Una possibile alternativa sono le soluzioni di Integration Platform-as-a-Service (iPaaS), ovvero soluzioni che aiutano ad armonizzare dati provenienti da disparate fonti, piattaforme, applicazioni e servizi. Questo è il caso di Grand Central, la nuova proposta di Backbase, società IT specializzata in soluzioni per il coinvolgimento e l’analisi del consumatore, rivolte a istituti di credito retail e private.





Grand Central mette a disposizione delle Api (Application Programming Interface) unificate per alimentare le applicazioni di canale delle banche e gli sviluppatori di terze parti. Attraverso le Api, connettori plug-and-play precostituiti e un modello di dominio basato su Bian (Banking Industry Architecture Network) viene creato un collegamento tra le applicazioni di canale e i sistemi a valle, come piattaforme bancarie di base, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, sistemi di pagamento, servizi fintech e altro ancora. Per i clienti questo si traduce in un'esperienza digitale più fluida su applicazioni mobili e siti Web della banca.



"Le banche oggi sono gravate da infrastrutture obsolete e da un panorama IT legacy molto frammentato, che rende difficile tenere il passo con le mutevoli aspettative dei clienti”, ha osservato Jouk Pleiter, Ceo di Backbase. “Il nostro team di Integration Services opera come un'estensione del comparto IT di una banca, semplificando e risolvendo i problemi di integrazione che hanno ostacolato molte banche nell'esecuzione della loro strategia di digital transformation”.