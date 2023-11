Si concentra sul browser la protezione dai malware di Ermes L’azienda torinese ha sviluppato una piattaforma che si installa come una comune estensione sui dispositivi aziendali e si occupa di filtrare, con l’aiuto dell’AI, il traffico Web. L’internazionalizzazione dovrebbe guidare il processo di crescita. Pubblicato il 24 novembre 2023 da Roberto Bonino

Arriva dall’Italia un nuovo modo di concepire la protezione della navigazione sui siti Web dei dipendenti delle aziende. Lo propone Ermes Cyber Security, azienda di Torino nata nel 2017 e oggi già forte di 43 persone in organico e il sostegno di fondi, fra i quali Sinergia Venture Fund, che ha guidato l’ultima tranche di finanziamento da 3 milioni di euro. Nel lotto degli investitori, si trovano anche nomi come Microsoft, Google e alcune società israeliane.

In cosa consiste l’idea di Ermes? In pratica, mentre le soluzioni più note di Web filtering rimandano comunque a un approccio di protezione centralizzato a livello di rete, la piattaforma di Ermes lavora sul singolo device: “Riusciamo a proteggere in tempo reale tutti i dispositivi contro le violazioni dei dati, concentrandoci sulla salvaguardia delle credenziali e la difesa dal phishing”, racconta Francesco Rochira, Ciso di Ermes. “L’intelligenza si trova a bordo delle macchine e questo snellisce il traffico verso i proxy. Per questo la finestra di esposizione alle minacce con noi si riduce a pochi minuti”.

La tecnologia di Ermes si presenta coma una semplice estensione del browser (sono supportati Chrome, Edge e Safari) e viene commercializzata in modalità SaaS: “Si tratta di un prodotto indirizzato espressamente alle aziende di grandi e medie dimensioni”, aggiunge il Cmo di Ermes Lorenzo Asuni. “Il browser rappresenta ormai il workspace di ogni impiegato. Non è un caso che solo quest’anno Gartner abbia introdotto una categoria tecnologica specifica, nella consapevolezza che specialisti come noi aggiungono un tassello fondamentale alla sicurezza, a completamento del lavoro, importante ma non esaustivo, espletato dalle soluzioni di network ed endpoint protection”.

Francesco Rochira, Ciso e Lorenzo Asuni, Cmo di Ermes Cyber Security

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questo scenario, tant’è vero che Ermes ha introdotto nella propria tecnologia una decina di algoritmi indirizzati alla rilevazione dei comportamenti anomali del traffico e alle segnalazioni in tempo reale. La piattaforma d browser security comprende sette moduli per offrire protezione contro le estensioni malevole, gli account aziendali, il tracking, lo squatting e il phishing, aggiungendo anche la data loss prevention. Inoltre, nel portafoglio del vendor sono comprese anche soluzioni per la protezione dei dispositivi mobili, Api di threat intelligence e un prodotto specifico B2C denominato Web Care.

Ermes dispone di un team interno di ricerca, che sonda sonda anche il dark e il deep Web per individuare i più recenti sviluppi x-ishing o botnet: “La scansione viene fatta su milioni di siti e gni 24 ore vengono identificati 200mila nuovi siti malevoli”, espone Rochira. “Il nostro lavoro e la configurazione della soluzione portano a bloccare le navigazioni non tanto sulla reputazione dei siti quanto sul loro comportamento, riducendo così i falsi positivi”.

In Italia, Ermes lavora con due distributori, ovvero Td Synnex e Icos, ma si avvale anche dell’apporto di system integrator come braccio operativo. Fra i clienti, si trovano realtà come Carrefour, Reale Mutua, Sol Group e il grande studio legale Bonelli Erede: “Puntiamo molto sull’internazionalizzazione e stiamo lavorando con partner locali ai quali rivendiamo la licenza della tecnologia, per poi lasciar loro campo libero sui servizi di supporto. Rilasciamo due o tre soluzioni nuove all’anno e contiamo di crescere rapidamente, tanto da pensare di raggiungere un organico da 120 persone entro un anno e mezzo”, conclude Asuni.