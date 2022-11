Si fa largo l’idea di data lakehouse e Cloudera la cavalca Cdp One è la novità più recente della hybrid data company e si struttura in un’offerta SaaS per analisi self-service su vari tipi di dati. Il regional director Italy Fabio Pascali la inquadra nella realtà del nostro territorio. Pubblicato il 29 novembre 2022 da Roberto Bonino

L’attenzione che la maggior parte delle organizzazioni sta ponendo sul lato applicativo della trasformazione digitale può portare a trascurare il ruolo fondamentale che i dati svolgono in questo percorso. Il passaggio ad applicazioni cloud native e basate su container, ospitate in cloud pubblici o privati, è essenziale, ma lo sono anche i progetti volti a organizzare e analizzare le grandi quantità di dati che la maggior parte delle organizzazioni genera o a cui ha accesso. In particolare, sta diventando sempre più importante la necessità di supportare la portabilità dei dati e gli strumenti di analisi su più cloud pubblici e privati, in base all'ormai classico modello del cloud ibrido.

Una parte importante di questo lavoro è decidere come sfruttare al meglio le risorse di dati disponibili. In questo contesto, sta iniziando a farsi largo il concetto di data lakehouse, evoluzione e sintesi di quanto prodotto fin qui con i data warehouse e i data lake. Fra i principali sostenitori del concetto, si colloca Cloudera, un'azienda le cui radici possono essere fatte risalire alle utility software open source Hadoop Big Data, che sono servite da motore chiave per la crescita soprattutto dei data lake.

L’ultima novità del vendor va proprio in questa direzione. Cloudera Data Platform (Cdp) One viene presentata da Fabio Pascali, regional director Italy della società, come “la prima offerta di data lakehouse in SaaS che integra cloud storage, machine learning , analisi dei flussi e un alto grado di sicurezza".

Fabio Pascali, regional director Italy di Cloudera

La soluzione consente di sfruttare gli strumenti low-code, l'analisi dei dati in streaming e il machine learning per eseguire analisi personalizzabili con una piattaforma centralizzata: “Consentire a tutti i dipendenti di ottenere, in tempo reale, le informazioni di cui hanno bisogno per prendere le giuste decisioni richiede la creazione di un'architettura dati veramente moderna nel cloud", prosegue Pascali. “Molte aziende non hanno le risorse, il tempo o le competenze per effettuare questa trasformazione. Cdp One elimina questa necessità, potendo ridurre di mesi o addirittura anni i tempi di implementazione e fornendo una data security completa”.

Nelle precedenti versioni, Cloudera Data Platform separava le capacità di calcolo e di storage della piattaforma, con il vendor concentrato sul primo aspetto nel cloud, mentre i dati risiedevano in servizi di storage che le organizzazioni amministravano in proprio. Con Cdp One, i clienti si ritrovano con l’opzione di un’offerta serverless interamente gestita, che prima mancava nel portafoglio del vendor.

Le caratteristiche esposte portano automaticamente a prefigurare un ampliamento della potenziale base di utenti, verso quelle medie imprese che costituiscono una parte fondamentale dell’ossatura economica del territorio italiano. Pur senza addentrarsi, come di prammatica, nel dettaglio dell’andamento locale, Pascali sottolinea come “la regione in crescita più rapida al mondo è l'Emea e l’Italia è allineata all’andamento complessivo. Sugli ultimi sviluppi, abbiamo riscontrato già interesse concreto da aziende dell’energy e anche il finance è in forte fermento, senza trascurare la Pubblica Amministrazione, soprattutto locale”.