Sicurezza applicativa e sovranità del dato sono tutt'uno per Qualys
Pubblicato il 10 ottobre 2023

Se ormai i big del cloud hanno aperto in Italia una region per allinearsi alle esigenze di sovranità dei dati espresse dalle aziende, ancora fa eccezione l’analoga presa di posizione delle multinazionali del software e, in particolare, della sicurezza. Fra le prime a muoversi in questa direzione c’è Qualys, che ha scelto di appoggiarsi all’infrastruttura locale di Oracle per avviare la propria piattaforma cloud condivisa, destinata a ospitare tutto il portafoglio di soluzioni di risk management.

Allineata alla strategia del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico, la piattaforma alimenterà la suite di soluzioni integrate per la riduzione del rischio informatico, che comprende Vdmr (Vulnerability Management, Detection & Response), Patch Management, TotalCloud (per la protezione delle applicazioni clou native) e le componenti di Edr ed Epp (detection, response e protezione degli endpoint).

Il presidente e Ceo di Qualys, Sumedh Thakar, è venuto in Italia per testimonianza il peso di questo importante passaggio strategico per la società: “Ormai molte aziende appartenenti a diversi settori verticali in qualche modo si stanno trasformando in software companies, anche nella Pubblica Amministrazione. Anche le considerazioni e le decisioni in materia di cybersecurity avvengono sempre più a livello di consigli d’amministrazione. Questo porta con sé una sensibilità sull’allocazione geografica del dato, che mette in condizioni di vantaggio competitivo chi come per noi ha fatto la scelta di una presenza con data center locale. Non basta infatti ragionare in termini di Unione Europea, perché parliamo di un territorio che ha una moneta unica, ma economie e dati ancora ben separati”.

Samedh Thakar, presidente % Ceo e Emilio Turani, managing director Italia & Sud Europa di Qualys

Il vendor ha concentrato ormai da tempo la propria attenzione sulla minimizzazione dei rischi di compromissione e proprio Kumar, subentrato nel ruolo di massimo dirigente dopo la scomparsa del fondatore Philippe Courtot nel 2021, ha dato l’input decisivo verso la proposta di una piattaforma integrata, con l’intento di razionalizzare non solo la propria proposta commerciale, ma anche il numero di strumenti di protezione presenti nelle aziende utenti: “Ogni azienda oggi è più o meno digitalizzata e fa uso di applicazioni”, ha sottolineato Thakar. “L’onnipresenza di software aumenta il numero di potenziali vulnerabilità e rende più difficoltoso mantenere la corretta postura di sicurezza: Noi aiutiamo i clienti a identificare gli asset informatici e di rete, trovare i punti di debolezza, prioritizzare quelli che comportano più rischi e bloccarli utilizzando l’automazione”.

L’evoluzione tecnologica di Qualys porta con sé un cambio di scenario anche dal punto di vista del mercato:” Sempre più i nostri interlocutori presso i clienti non sono più solamente i Ciso”, ha confermato Emilio Turani, managing director per Italia, Sud Europa, Turchia e Grecia. “Ci interfacciamo molto anche con i Cfo, per valutare gli aspetti economici degli investimenti, e con i manager di business, che vogliono comprendere l’impatto sui processi di ciò che andiamo a installare”.