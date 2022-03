Sicurezza in cloud: come alzare l’asticella della protezione Innalzare i livelli di sicurezza in ambiente AWS si può, grazie alle soluzioni Fortinet. La collaborazione tra i due brand, infatti, consente di migliorare la postura di sicurezza e accrescere la consapevolezza in materia di cybersecurity all’interno della cultura aziendale. In più, c’è un’occasione unica di approfondimento con il webinar del 24 marzo. Pubblicato il 01 marzo 2022 da Redazione

La storia recente ha insegnato a manager e imprenditori di qualsiasi settore che il cloud mantiene le promesse in termini di agilità, resilienza e velocità di sviluppo. Implementare soluzioni di cybersicurezza affidabili ed efficienti, però, si è rivelato un compito meno facile di quanto ci si aspettasse. In parte per un problema culturale, per molti “affidare” a terzi dati e applicazioni significa delegare in toto anche la loro protezione, in parte anche per un problema tecnico, cioè la complessità delle architetture ibride e multicloud e la difficoltà di implementare un vero approccio olistico alla sicurezza di dati e applicazioni.



Insomma, più il perimetro aziendale, anche virtuale, si allarga, più è importante governare la complessità per non lasciare le “porte aperte” alle minacce sempre più numerose e diversificate. Fortinet e Amazon Web Services (AWS) hanno fatto squadra per aiutare le aziende a capire se e dove possono trovarsi delle vulnerabilità non solo nelle infrastrutture, ma anche nella strategia di cybersicurezza: facendo leva sul Modello di Responsabilità Condivisa di AWS, Fortinet è in grado di identificare le falle nell’ecosistema IT dell’impresa o nel suo patrimonio di conoscenze, per passare poi a una fase attuativa, realizzando un’infrastruttura in cloud sicura grazie alle proprie soluzioni e servizi.

Sicurezza del cloud e sicurezza in cloud

Il paradigma della shared responsibility per chi opera in ambienti cloud è presto spiegato: il cloud provider si occupa della sicurezza del cloud ma il cliente deve occuparsi in autonomia (nel bene e nel male) della sicurezza in cloud. È proprio in questo incrocio di competenze che la collaborazione tra AWS e Fortinet riesce a dare il meglio, combinando la protezione dei carichi di lavoro dei clienti, delle reti, delle applicazioni e dei dati.

FortiGuard Labs è il cuore della protezione

Fortinet Security Fabric è la piattaforma tecnologica di Fortinet integrata nei servizi AWS. Grazie alla collaborazione tra le due aziende, gli aggiornamenti di sicurezza (circa un miliardo al giorno) vengono recepiti in tutti servizi, rendendo più solidi e resilienti gli ambienti di lavoro in cloud. Il cuore di tutto il sistema è FortiGuard Labs, l’organizzazione di threat intelligence che, utilizzando i sensori della rete mondiale di Fortinet, controlla e rileva le minacce. Grazie al continuo monitoraggio da parte di FortiGuard Labs, ogni minuto vengono neutralizzati 340mila malware e 18 milioni di tentativi di intrusione.

Visibilità e azionabilità

Le soluzioni Fortinet integrate nell’offerta AWS consentono di avere piena visibilità dei dati relativi alla cybersecurity, di sfruttare automatismi di alto livello e di operare attraverso un’unica console. I vantaggi di questa tecnologia congiunta possono essere sfruttati sia dalle aziende che “esordiscono” direttamente in cloud, sia da quelle che operano in modalità “lift and shift” spostando i carichi di lavoro dal proprio data center al cloud. Per conoscere i dettagli dell’offerta congiunta Fortinet-AWS e capire i vantaggi nell’implementazione di workload in cloud, di sviluppo di applicazioni Web e di migrazione da on-premises a hybrid cloud, puoi partecipare gratuitamente al webinar previsto per il 24 marzo.

