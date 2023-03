Sicurezza in cloud più completa con l’accordo tra SentinelOne e Wiz Offerta congiunta per Cloud Native Application Protection Platform (Cnapp) di Wiz e Cloud Workload Protection Platform (Cwpp) di SentinelOne. Pubblicato il 17 marzo 2023 da Redazione

La sicurezza in cloud non deve avere punti ciechi: per questo SentinelOne e Wiz hanno deciso di unire le forze e proporsi ai clienti con un’offerta che mette insieme due diverse soluzioni. Si tratta della Cloud Native Application Protection Platform (Cnapp) di Wiz e della Cloud Workload Protection Platform (Cwpp) di SentinelOne, la cui combinazione permette ai team di sicurezza di avere un quadro completo sui rischi del cloud, dalle risorse infrastrutturali alle singole applicazioni.

Quella di Wiz è una soluzione agentless che esegue una scansione di qualsiasi tipo di ambiente cloud (macchine virtuali, container, database, Platform as-a-Ser vice e altro ancora) per identificare e mitigare i rischi. Fornisce, inoltre, informazioni di contesto e aiuta a stabilire le priorità di intervento. Con Cloud Workload Protection Platform, invece, SentinelOne protegge macchine virtuali, server Linux e Windows e container, anche grazie a capacità di intelligenza artificiale che identificano e bloccano le minacce, malware e attacchi fileless.



Le due aziende sottolineano che usando queste due soluzioni insieme si può avere un quadro completo sui rischi e si possono individuare e risolvere i problemi molto più rapidamente di quanto non consentano altre soluzioni stand-alone comparabili. "Siamo orgogliosi di comunicare la partnership con Wiz", ha dichiarato Tomer Weingarten, Ceo di SentinelOne. "La combinazione della Cwpp più valida sul mercato con la migliore Cnapp disponibile dà vita alla soluzione di sicurezza in cloud più evoluta di cui le aziende necessitano per proteggersi adeguatamente nel percorso di trasformazione digitale”.



"Siamo entusiasti di collaborare con SentinelOne per consentire alle aziende di sviluppare e innovare più velocemente e in modo più sicuro nel cloud”, ha detto il Ceo di Wiz, Assaf Rappaport. “Unendo le piattaforme di sicurezza leader del settore, i clienti ottengono maggior visibilità e un contesto operativo capace di risolvere le problematiche di sicurezza più complesse, dalla prevenzione alla risposta, con una semplicità, una velocità e un'accuratezza senza precedenti".