Sirio e Panthera si fondono in Sisthema, focus sull’Erp I due system integrator interni a Gruppo Sesa si fondono, dando vita a una nuova realtà da 30 milioni di euro di fatturato aggregato. Pubblicato il 09 febbraio 2023 da Redazione

Un nuovo system integrator specializzato in Erp nasce all’interno di Var Group: si chiama Sisthema e, come il nome suggerisce, è il risultato della fusione tra Sirio Informatica e Sistemi e Panthera. Due realtà, queste ultime, entrambe controllate da Var Group e che vantano una presenza cinquantennale sul mercato italiano. Il nuovo player (30 milioni di euro di fatturato aggregato) ha quartier generale a Milano e opererà attraverso 300 professionisti su tutto il territorio italiano.

Sisthema si propone di essere un “polo di eccellenza” nel panorama dell’Erp italiano. La società avrà una forte focalizzazione sulla ricerca e sviluppo e dedicherà il 30% delle proprie risorse ad attività di sviluppo e manutenzione software. Si prospettano sinergie con Var Group e più in generale con Gruppo Sesa (la realtà aggregata di cui il system integrator fa parte, insieme a Computer Gross, Sesa e Base Digitale).



Nel ruolo di amministratore delegato della nuova azienda è stato scelto Maurizio Sacchi, già amministratore delegato di Sirio Informatica e Sistemi. “Sisthema”, ha dichiarato Sacchi, “nasce da due realtà che vantano oltre cinquant’anni di esperienza in un settore, quello degli Erp, che oggi è una conditio sine qua non per la crescita del business. Farlo unendo due expertise tanto vaste, all’interno di una realtà solida come Var Group, ci permetterà di crescere continuando a fornire ai nostri clienti una regia tecnologica e il supporto di 300 professionisti oltre che un’offerta integrata a quella di una grande realtà”.

“La digitalizzazione è possibile solo se si parte dal cuore delle imprese, dalla conoscenza profonda dei processi aziendali, un elemento che è sempre stato il segno del nostro lavoro”, ha commentato Francesca Moriani, Ceo di Var Group. “Le aziende cambiano, si adattano ed evolvono e un partner deve essere capace di affiancarle con soluzioni sempre più integrate e sostenibili e con competenze evolute. In Sisthema si riuniscono tutte queste caratteristiche: siamo certi che un polo d’eccellenza dedicato agli Erp, integrato all’intera offerta Var Group, sarà sempre più in grado di fare dell’innovazione e della ricerca tecnologica la propria leva strategica, accompagnando le imprese in un percorso di crescita”.