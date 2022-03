Sistemi Nas, Asustor rinnova l’impegno verso rivenditori e Var Annunciato il nuovo Reseller Partner Program dell’azienda specializzata in sistemi di archiviazione in rete, con formazione, strumenti di marketing e rebate. Pubblicato il 25 marzo 2022 da Redazione

Un esperto di sistemi Nas come Asustor ha annunciato il proprio Reseller Partner Program 2022, programma che rimarca l’impegno nei confronti di rivenditori e Value Added Reseller (Var) che scelgono di veicolare i prodotti della società taiwanese. Il rinnovato programma include un sistema a incentivi che premia i partner con i migliori risultati di vendita, oltre ad attività di formazione e strumenti di marketing.



Sono previsti di due livelli di partnership, Gold e Silver, differenziati in base agli impegni di acquisti. Ciascun livello dà accesso a formazione sui prodotti, a materiale di marketing dedicato e a un rebate sugli acquisti, che varia dal 3% al 5% in base alla tipologia di Nas acquistati trimestralmente. Inoltre il partner possono accedere al programma NFR (Not For Resale), che consente nel corso dell’anno l’acquisto a condizioni vantaggiose di un Nas da usare come demo-unit, come dispositivo da esposizione oppure per il training del personale interno e dei clienti sul sistema operativo Adm 4.0.



La lista dei prodotti coinvolti in questo programma parte dai Nas compatti NIMBUSTOR 2 (AS5202T), basati su processori Intel Celeron dual-core e provvisti di 2 GB di memoria DDR4-2400 (espandibile fino a 8 GB),per arrivare al LOCKERSTOR 16R PRO (AS7116RDX), una soluzione rackmount a 16 bay altamente scalabile, basata su CPU Intel Xeon quad-core e con capacità di archiviazione fino a 320 TB.