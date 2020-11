Smart working oltre l’emergenza: il caso Inail Anche la Pubblica Amministrazione può essere esempio di lungimiranza e innovazione. L’esperienza di Inail con le tecnologie per il lavoro a distanza lo dimostra. Pubblicato il 04 novembre 2020 da Redazione

Inail conta novemila dipendenti distribuiti sul territorio nazionale. All’insorgere dell’emergenza il personale è stato trasferito in smart working (compatibilmente con le attività svolte da medici, infermieri e fisioterapisti rimasti nei centri di abilitazione), garantendo la continuità di tutta l’attività amministrativa. Ciò è stato possibile grazie al fatto che l’Istituto, già prima dell’emergenza, aveva investito su diverse direttrici. Innanzitutto era stato adottato per tutti, a partire dal 2018, Office 365, spostando dunque sul cloud i contenuti di lavoro e rendendo tutti gli utenti abilitati a operare sulla piattaforma Microsoft indipendentemente dalla propria dislocazione fisica. A circa il 40% della popolazione – agli assegnatari delle postazioni agili – era stata fornita una connessione Vpn, così da garantire la completa operatività da remoto anche sulle applicazioni aziendali. Era stata, altresì, introdotta in via sperimentale la virtualizzazione del desktop.

Inoltre, già dal 2019, si era investito in un importante progetto di change management, favorito e guidato dal top management aziendale. Attraverso una consulenza esterna specializzata, il progetto era riuscito a incidere sull’operatività quotidiana dei dipendenti, facendo comprendere la potenzialità della piattaforma Office 365 nei processi, nella comunicazione e, soprattutto, nella cooperazione aziendale.

Il lockdown come acceleratore

Al momento del lockdown, dunque, molti dipendenti erano già in grado di utilizzare gli strumenti di collaborazione (Microsoft Teams), mentre chi non era ancora abituato è stato aiutato dal processo di change management in corso. Si è creato un meccanismo virtuoso che ha impattato ogni livello dell’organizzazione: si pensi che l’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’Inail è avvenuto su Teams, con in collegamento il Ministro del Lavoro. L’aver consentito a tutti i dipendenti di lavorare da casa con dispositivi personali, grazie alla virtualizzazione del desktop, ha permesso di mantenere un legame molto attivo con l’azienda. In questo percorso è stato estremamente rilevante lo strumento tecnologico: creare per i dipendenti postazioni agili, grazie soprattutto alla scalabilità dell’infrastruttura cloud, ci ha permesso di garantire come direzione digitale una completa operatività dei servizi rispetto al resto dell’organizzazione. Tra febbraio 2020, momento in cui è partita emergenza, ed aprile 2020, c’è stato un incremento di tremila persone (da quasi seimila a quasi novemila, la totalità dei dipendenti) che hanno iniziato ad operare su Teams in maniera del tutto autonoma e completa.

La lezione dell’emergenza covid

Che cosa è stato appreso, dunque, dall’emergenza covid-19? Oltre alla possibilità di verificare la lungimiranza degli investimenti in tecnologia, sono emersi in modo particolare due fattori. Il primo è il coinvolgimento umano, seguito con molta attenzione dai vertici dell’organizzazione (direttore generale, comunicazione, risorse umane, direttore organizzazione digitale. Il secondo è che siamo stati in grado di introdurre per tempo alcune soluzioni innovative, come ad esempio la virtualizzazione del desktop, anche quando non sembravano strettamente necessarie. Dall’esperienza di Inail emerge, quindi, una maggiore consapevolezza sulla possibilità di realizzare partnership, sia tra pubblico e privato (nel suo percorso l’Istituto si è avvalso della consulenza di diverse aziende) sia tra aziende del mercato stesso, che hanno lavorato coesi per obiettivi comuni. Bisogna, inoltre, credere nella possibilità di adottare un approccio innovativo anche in una realtà come quella della Pubblica Amministrazione in cui il change management, se ben supportato, può realmente portare le persone a fare il cambiamento: perché ciò accada bisogna essere disposti a investire sulle risorse umane, comprendendone le esigenze, rispettandone le tempistiche (che possono variare), facendo comprendere il valore di ciò che viene loro prospettato su casi concreti, facendo capire come realmente il loro modo di lavorare potrebbe cambiare e non facendo percepire il cambiamento come un’ imposizione.

L’equilibrio tra lavoro e vita privata

Nel caso specifico della piattaforma Teams che ha abilitato lo smart working, ciò si traduce, ad esempio, in una migliore conciliazione tra vita pubblica e privata, ma anche in una maggiore condivisione e collaborazione tra colleghi. Sicuramente individuare il corretto work-life balance non è facile, e non perché manchi il diritto alla disconnessione quanto piuttosto per il rischio di trovarsi costantemente coinvolti nelle dinamiche lavorative. Si tratta di un fenomeno complesso, che per essere analizzato con la giusta prospettiva non dev’essere considerato solo in riferimento al periodo di lockdown. Si potrà trovare senz’altro un equilibrio a vantaggio della qualità dei singoli individui e dei processi amministrativi, ma esso andrà normato, così da cautelare il lavoratore e al contempo garantire l’organizzazione. Il primo passo potrebbe essere quello di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro composto da soggetti che, nel rappresentare i diversi punti di vista in gioco e nel fornire un ampio contributo alla discussione, gettino le basi per costruire un nuovo modo di lavorare a partire dalle esperienze che l’emergenza ci ha fatto maturare.

Anna Sappa, responsabile ufficio infrastrutture IT della direzione centrale per l’organizzazione digitale di Inail