Snapdragon Sound, l’architettura di Qualcomm per l’audio wireless Con una proposta tecnologica articolata e proprietaria, il vendor intende unificare la catena del suono, dagli smartphone ai dispositivi senza fili per l’ascolto. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Roberto Bonino

Con la nuova architettura Snapdragon Sound, Qualcomm si propone di superare gli attuali limiti della trasmissione audio wireless. Dopo aver già creato il codice audio aptX per la diffusione via Bluetooth, il vendor vuole andare oltre, promettendo di migliorare la qualità sia dei media che della comunicazione, oltre che di eliminare le frizioni di connessione,

Per riuscirci, Qualcomm ha puntato sul raddoppio di alcune caratteristiche tecniche. La banda sonora, per esempio, prevede una gestione del campionamento musicale e 96 kHz, le chiamate sonore sono a 32 kHz e la latenza scende a 89 ms.

Al di là della qualità audio, poi, Snapdragon Sound promette un accoppiamento più facile e rapido, oltre che una connessione più stabile, anche in ambienti saturi di connessioni wireless. Come curiosità, si segnala anche che dovrebbero scomparire le perdite di segnale che possono avvenire in caso si giri o si inclini la testa. Più vago il discorso sulla durata della batteria e il risparmio energetico, da collegare alla tipologia di terminale o di auricolari utilizzati.

L’ecosistema di componenti utilizzate è rigorosamente proprietaria. La base è costituita da uno Snapdragon 888 con i suoi chip di comunicazione (FastConnect 6900), gestione dei codec audio (Aqstic integrati in Wcd938x) e amplificazione (Aqstic Wsa883x). In sostanza, tutti gli smartphone che usciranno equipaggiati con lo Snapdragon 888 integreranno la piattaforma completa.

Per essere sicuri del buon funzionamento dell’accoppiata terminale-dispositivo audio, Qualcomm ha pensato di produrre un logo di compatibilità, che si traduce nella garanzia che entrambi gli oggetti utilizzino i propri chip o qualcosa di affine. Per ottenere questo marchio, tutti i partner dovranno ottenere una certificazione rilasciata da un laboratorio aperto a Taiwan. I primi adepti sono Xiaomi per il lato smartphone e Audio Technica per gli auricolari, cui si aggiunge Amazon per la compatibilità del servizio Music Hd. Altri produttori di telefoni, inizialmente soprattutto di fascia alta, dovrebbero aggiungersi, così come i vari produttori audio già clienti dei processori (Bose, Sennheiser, Yamaha, Bang&Olufsen e altri).

James Chapman, Vp e general manager Voice, Music & Wearables di Qualcomm durante il lancio di Snapdragon Sound

