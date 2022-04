Snowflake, nuovo focus sull’Italia con un country manager L’azienda statunitense ha scelto Andrea Ciavarella per portare sul mercato italiano la sua piattaforma Data Cloud. Pubblicato il 06 aprile 2022 da Redazione

Le applicazioni di analytics in cloud sono la specialità di Snowflake e ora l’azienda è determinata ad accelerare il suo percorso sul mercato italiano. Lo fa con la nomina di un country manager, Andrea Ciavarella, appena entrato in Snowflake proprio per ricoprire questo ruolo. Ciavarella è reduce da quasi cinque anni trascorsi in ServiceNow, dove si è occupato di vendite e relazioni con i clienti, e in precedenza ha maturato esperienze all’interno di Ca Technologies e Hewlett Packard.



Il country manager avrà la responsabilità di “gestire le attività dell’azienda sul territorio nazionale, supportandone la crescita e aiutando i clienti a fare tesoro del data cloud di Snowflake per sbloccare il vero valore dei dati a loro disposizione”. La tecnologia di Snowflake permette di eseguire in cloud (su Aws, Microsoft Azure e Google Cloud) diversi tipi di attività di analytics, che spaziano tra Data Warehouse, Data Lake, Data Engineering, Data Science, Data Sharing e Data Applications.



Rispetto all’esecuzione on-premise, un’attività di analytics in cloud ha gli intuibili vantaggi di costi e scalabilità, ma anche quelli della maggiore facilità di integrazione di fonti di dati differenti e, non secondariamente, la possibilità di sfruttare servizi gestiti. Attraverso il Data Marketplace di Snowflake, inoltre, le aziende possono attingere a un ecosistema di condivisione dei dati che combina quelli della singola organizzazione con quelli di oltre duecento fornitori terzi.

(Dal sito Web di Snowflake)



Fondata nel 2012 in Montana, Snowflake è cresciuta fino a costruire una rete di circa 1.300 partner e oggi opera sul mercato attraverso 26 sedi sparse nel mondo. Nel 2020 si è quotata alla Borsa di New York con una Ipo da 3,36 miliardi di dollari, un record nel campo delle società software. Attualmente la sua piattaforma gestisce oltre 250 PB di dati e 515 milioni di workload, tra cui ci sono anche quelli dell’italiana Gruppo Bonfiglioli.



"La trasformazione digitale in corso, ulteriormente alimentata dagli effetti della pandemia, sta effettivamente rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni sfruttano qualsiasi risorsa disponibile, a partire dai dati", ha commentato Ciavarella. "Il Data Cloud di Snowflake permette di condividere grandi quantità di dati in tempo quasi reale, indipendentemente dalla loro posizione e dal tipo di cloud su cui risiedono. Questo permette un processo decisionale più veloce e accurato, trasformandosi in maggiori e sostenibili benefici per il business".