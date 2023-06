Snowflake pensa agli sviluppatori e rafforza l’alleanza con Microsoft Alla conferenza Snowflake Summit 2023 annunciato un nuovo Large Language Model utile per estrarre informazioni dettagliate dai documenti. Debuttano integrazioni con l’offerta di Microsoft. Pubblicato il 29 giugno 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale è una direzione obbligata anche per Snowflake. L’azienda specialista di datawarehousing e analytics in cloud durante il proprio “Snowflake Summit 2023” ha fatto alcuni annunci tesi sia alle aziende utenti sia agli sviluppatori. Una delle novità è Document AI, un large language model che permette di estrarre informazioni dettagliate dai documenti testuali e dai dati non strutturati. Basato sulla tecnologia di Applica (azienda acquisita da Snowflake lo scorso settembre), aiuta per esempio a estrarre da un documento informazioni come gli importi delle fatture o i termini contrattuali, e di consultarli poi su un’interfaccia visiva. Document AI è al momento disponibile solo come anteprima privata.



Un altro annuncio è quello degli aggiornamenti che Snowflake introdurrà prossimamente (anche in questo caso come preview privata) sulle Iceberg Tables, aggiornamenti tesi a ridurre ulteriormente i silos di dati e a permettere l’uso di tabelle open. Una terza novità è Snowflake Performance Index, un indice che fornisce trasparenza e metriche di valutazione sui continui miglioramenti delle prestazioni della piattaforma di query e analisi dei dati.

Agli sviluppatori si rivolgono i nuovi Snowpark Container Services per l’esecuzione sicura dell’intelligenza artificiale generativa nel Data Cloud. Questi servizi permettono di utilizzare un ventaglio più ampio di risorse infrastrutturali (tra cui le Gpu di Nvidia per il calcolo accelerato) e di modelli di AI e machine learning, di Api, applicazioni interne e di terze parti. Inoltre è stata annunciata la disponibilità del Native App Framework, che consente agli sviluppatori di realizzare, distribuire e monetizzare le proprie applicazioni all’interno del Data Cloud di Snowflake.



L’alleanza con Microsoft

Oltre alla potenziata collaborazione con Nvidia, l’azienda ha anche annunciato l’espansione della propria alleanza con Microsoft, finalizzata a offrire strumenti per l’analisi dei dati, per l’apprendimento automatico e per la creazione di modelli di AI generativa. Debuttano, quindi, nuove integrazioni di prodotto tra la piattaforma Data Cloud di Snowflake e servizi cloud come Azure OpenAI, Azure ML (Machine Learning) e i Microsoft Cognitive Services. Grazie all'integrazione fra Snowflake Data Cloud e Azure ML, per esempio, i clienti potranno velocizzare i processi di sviluppo e produzione per applicazioni di machine learning sfruttando i più recenti framework e strumenti per l’integrazione e la distribuzione continua (CI/CD).

“Con l'estensione della nostra alleanza”, ha dichiarato Judson Althoff, executive vice president e chief commercial officer di Microsoft, “combineremo le competenze della Data Cloud di Snowflake con le tecnologie e le capacità di AI di Microsoft per aiutare i clienti di diversi settori a creare soluzioni intelligenti con cui meglio gestire, comprendere e governare i proprio dati”.

“La collaborazione di Snowflake con Microsoft sta evolvendo”, ha sottolineato Chris Degnan, chief revenue officer di Snowflake, “ed è focalizzata a migliorare la nostra collaborazione sul campo, per aiutare i nostri clienti a entrare nella prossima ondata di AI generativa. Le nostre integrazioni con l’AI generativa e i servizi Llm di Microsoft permetteranno ai clienti comuni di far leva sui più recenti modelli e framework di intelligenza artificiale, migliorando la produttività degli sviluppatori”.