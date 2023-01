Snowflake rafforza l’impegno verso i partner con Nicole Bellinzona Nel ruolo di field marketing manager per l'Italia, Bellinzona guiderà le iniziative dedicate al canale, tra cui il nuovo Partner Development Program. Pubblicato il 26 gennaio 2023 da Redazione

I partner di canale di Snowflake, società specializzata in tecnologie di gestione dei dati e analytics in cloud, hanno un nuovo punto di riferimento: Nicole Bellinzona è stata scelta nel ruolo di field marketing manager per l'Italia. La sua nomina è stata ufficializzata ora, ma l’ingresso di Bellinzona in azienda risale in realtà allo scorso settembre.

La manager proviene da Oracle, dove ha lavorato per quasi vent’anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’area delle vendite, dello sviluppo del business, di marketing e di supporto al canale.

"Entro con grande entusiasmo nel team di Snowflake, un'azienda che sta trasformando il modo in cui le imprese massimizzano il patrimonio di dati a loro disposizione", ha dichiarato la nuova field marketing manager. "Il nostro obiettivo è lavorare a stretto contatto con clienti, partner, data provider e data service provider per estrarre valore da set di dati in rapida crescita in modo sicuro, governato, conforme e senza interruzioni".

L’ingresso di Bellinzona nella squadra di Snowflake si è associato al lancio di un partner program (chiamato Partner Development Program) che mira a far crescere l’ecosistema di canale italiano e a evidenziare le opportunità di business congiunte. Il programma, ha fatto sapere l’azienda, “fornirà ai partner strumenti e supporto per soddisfare le specifiche esigenze di business dei clienti”.

Il cuore dell’offerta è la piattaforma Snowflake Data Cloud, disponibile a livello globale su Amazon Web Services (Aws), Microsoft Azure e Google Cloud Platform. La piattaforma racchiude funzionalità di data lake, data warehouse e storage per attività di raccolta, analisi, ingegnerizzazione e protezione dei dati, machine learning e data science.

“Crediamo che il mercato italiano rappresenti una grande opportunità per i partner di fornire valore ai loro clienti sfruttando l'unicità del nostro Data Cloud", ha aggiunto Bellinzona. "Già lo scorso dicembre Snowflake ha organizzato il primo Partner Day italiano, dimostrando l’impegno nella regione e riunendo i potenziali partner per condividere le significative opportunità disponibili per chi sceglie di portare la nostra innovativa piattaforma sul mercato”.