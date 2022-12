Software Erp: Arca Evolution si evolve in direzione Industry 4.0 Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato un nuovo modulo del proprio Erp, Arca EVOLUTION, che automatizza il dialogo tra macchine, impianti e software gestionale. Pubblicato il 12 dicembre 2022 da Redazione

I software Erp in Italia stanno sempre più prendendo piede. Lo conferma la recente ricerca “Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di Pmi e Pa”, a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftware. Tra l’altro, un’importante spinta all’utilizzo più intenso degli ERP è data anche dalla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Infatti le imprese hanno la possibilità di usufruire del credito d’imposta previsto dal Piano Nazionale di Transizione Industria 4.0 per l’intero valore della strumentazione oltre alla formazione e al valore del software.

È in questa cornice che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato e proposto al mercato un innovativo modulo del proprio gestionale principe, Arca EVOLUTION. Il nuovo modulo apporta un ulteriore progresso nell’automazione, andando specificamente ad automatizzare il dialogo a due vie tra il gestionale e le macchine o gli impianti di produzione e logistici.



Denominato Arca4Connection, il nuovo modulo software consente lo scambio automatizzato dei dati tra i moduli del gestionale e i macchinari di lavorazione sia in import sia in export, garantendo la massima automazione dei processi, quali ad esempio l’assegnazione delle lavorazioni alle risorse e il controllo delle effettive lavorazioni.

Il dialogo automatico a due vie tra gestionale e impianti e macchinari produttivi consente l’acquisizione di un considerevole risparmio in termini di tempo, assicura la certezza e la completezza dei dati che arrivano direttamente da e alla risorsa eliminando il rischio degli errori manuali. L’innovativo modulo di Arca EVOLUTION, grazie all’automatizzazione del dialogo da e verso il gestionale, si inserisce nell’architettura produttiva 4.0 e contribuisce all’approvvigionamento dei dati che, una volta analizzati ed elaborati, rendono possibile il miglioramento e la velocizzazione dei processi.

Il nuovo modulo Arca4Connection è stato sviluppato per un mondo produttivo trasversale, e si rivolge alle Pmi di ogni comparto industriale che sia di produzione, ri-lavorazione, commerciale o logistico. L’obiettivo che il nuovo modulo di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si pone è quello di contribuire a rendere più efficienti i processi di produzione o le movimentazioni delle merci da e per i magazzini, ottenendo immediati e tangibili risultati economici in termini non solo di risparmio ma anche nella prospettiva di ottimizzazione dei processi grazie all’analisi dei dati.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ha commentato la presentazione di questa innovazione tecnologica sottolineando l’attenzione dell’azienda al mondo della produzione industriale: “La trasformazione digitale è un processo continuo e inarrestabile nelle strutture produttive e logistiche del nostro Paese. Industry 4.0 riflette le logiche e le necessità di digitalizzazione dei processi e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, già ben presente con il suo ERP Arca EVOLUTION, fa compiere un ulteriore passo in avanti alla logica del dialogo digitale e alla necessità di automatizzare scambi che solo poco tempo fa erano manuali. L’efficienza operativa si ottiene anche attraverso l’acquisizione automatizzata dei dati che emergono dall’interconnessione di macchine e impianti di produzione e il sistema gestionale. Il mondo dei dati, che Arca EVOLUTION contribuisce a gestire, segna sempre più il progresso valoriale del mondo produttivo”.