Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, come valutarle?

Sostenibilità ambientale e sostenibilità economica sono strettamente legate all’interno delle strategie e delle scelte di investimento delle aziende. O almeno, così dovrebbe essere, perché sottovalutare l’uno o l’altro aspetto non conviene. E anche le scelte su un’eventuale migrazione in cloud di alcune applicazioni dovrebbero seguire la stessa logica. Ci spiega come definire una strategia IT sostenibile (secondo entrambe le accezioni) Mehul Doshi, chief evangelist, director business development Emea Clc di Fujitsu, azienda distribuita in Italia da Finix Technology Solutions.



La parola “sostenibilità” presenta un'interessante ambiguità. La sua accezione di sostenibilità a lungo termine è stata di recente collegata quasi esclusivamente a questioni ambientali, e in particolare al concetto di "impatto zero", legato alla riduzione delle emissioni di CO2. La stessa parola, però, può essere utilizzata anche per indicare la fattibilità in termini economici o di risorse organizzative di un determinato progetto, vale a dire la capacità di sostenere gli sforzi necessari per portarlo a compimento.



Entrambe queste accezioni sono cruciali quando si parla di investimenti IT. Oggi, ogni spesa pianificata deve essere in grado di avvicinare le organizzazioni al loro obiettivo delle zero emissioni ma, al contempo, deve anche essere ammortizzabile – almeno nel lungo periodo.



Il finanziamento degli investimenti IT è quindi un tema chiave quando si tratta di sostenibilità ambientale. Le aziende devono valutare i vantaggi dell'acquisto diretto, del leasing o dei contratti a consumo. Queste scelte rappresentano il cuore dell'economia del cloud e portano alla necessità di un'attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dell'IT on-premise rispetto al cloud pubblico o agli ambienti ibridi. Per trovare il giusto equilibrio, è necessario evitare l'over-provisioning, ossia l’eccedere nell’approvvigionamento delle dotazioni, finendo per acquistarne di non necessarie, ottenendo un risultato sub-ottimale con implicazioni insostenibili in termini di risorse, energia e raffreddamento.



Gli investimenti sostenibili in Sap

La migrazione verso Sap S/4HANA è un caso emblematico, poiché offre straordinarie opportunità di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Oggi, imprese di diversi settori hanno iniziato a valutare i vantaggi dell'utilizzo dei dati provenienti dalle transazioni per sviluppare un approccio più sostenibile al business. Grazie all'intelligenza artificiale, la polarizzazione dei dati sta facendo infatti passi da gigante, fornendo alle aziende gli approfondimenti in tempo reale di cui hanno necessità per lavorare alla riduzione della propria “impronta carbonica”.



Tutti vorrebbero garantirsi i vantaggi ambientali (e non solo) offerti dai dati Sap, ma solamente a un prezzo sostenibile. Il dilemma che le organizzazioni si trovano ad affrontare è quello di come riuscire a beneficiare di tutte le nuove soluzioni innovative per lo sfruttamento dei dati, rimanendo comunque nei limiti di un approccio coerente con il business, mettendo quindi in piedi una nuova struttura che sia allo stesso tempo vantaggiosa dal punto di vista economico e basata su fatti ed evidenze reali. In caso contrario, i costi necessari per raggiungere l’obiettivo non risulterebbero sostenibili a lungo termine.



Cloud pubblico, on-premise o ibrido?

Trovare il bilanciamento tra le due diverse accezioni di sostenibilità vale anche per qualcosa di apparentemente già orientato sia alla riduzione dei costi sia alle basse emissioni di carbonio: l'adozione del cloud pubblico, considerato uno dei punti di forza di Sap S/4HANA. L'economicità del cloud pubblico, infatti, lo fa spesso apparire come una scelta obbligata. Sempre più aziende impegnate nella modernizzazione dei propri ambienti IT lo adottano, con lo scopo di ridurre i costi legati all’operatività e migliorare le proprie performance in termini di sostenibilità. Un approccio basato sul consumo aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni a ridurre i costi evitando l'over-provisioning, poiché la richiesta di servizi può essere aumentata o diminuita a seconda delle necessità, senza l'onere di doverli tenere permanentemente in stand-by.



Molte aziende si stanno inoltre rendendo conto che esistono situazioni in cui l'infrastruttura on-premise può essere economicamente più vantaggiosa rispetto al trasferimento di tutto nel cloud. Secondo un recente rapporto di TechRepublic, non c'è da stupirsi se l'82% dei responsabili IT dichiara di aver adottato un approccio ibrido al cloud, unendo servizi di cloud pubblico con hardware di proprietà. L'uso di un cloud ibrido ha inoltre il vantaggio di poter aiutare le organizzazioni a valutare il flusso di dati richiesto dalle applicazioni su un cloud gestito privatamente, contribuendo a elaborare previsioni sulla capacità futura e, naturalmente, sulla compliance.

Comprendere le reali esigenze

È importante, comunque, non semplificare troppo e non prendere queste decisioni alla leggera. Le variabili in gioco sono molte e per fare scelte sensate è necessario disporre di dati oggettivi sui flussi di lavoro. Gli strumenti in grado di fornire questi insight esistono già: ad esempio, i tool Fujitsu per i dati e le applicazioni, unici nella comunità Sap, danno ai clienti la possibilità di prendere decisioni obiettive basate su tutte le evidenze relative al loro attuale ambiente.



Fujitsu mette infatti a disposizione una potente suite di strumenti e servizi che vanno proprio in questa direzione, oltre a un’ampia serie di corsi di formazione professionale end-to-end sulle soluzioni legate a Sap per tutti i partner italiani, in materia di vendita, prevendita e postvendita. Solo per fare un esempio, la Fujitsu SystemInspection Service Suite for Sap Solutions fornisce approfondimenti e consulenze sull'ambiente già in esecuzione, che consentono di comprendere a fondo i carichi di lavoro Sap per poter supportare decisioni complesse, sia che si tratti di trasformazione in S/4 HANA sia di una migliore pianificazione delle disponibilità, di risoluzione dei problemi o di molto altro ancora.



La decisione “a monte” di passare al cloud, d’altra parte, è assai di rado puramente tecnica e comprende vari criteri decisionali come quelli legali, gli obiettivi di sostenibilità, i requisiti finanziari, le risorse umane, i requisiti tecnici, eccetera. Un nuovo servizio offerto da Fujitsu – che sarà presentato a breve in Italia, ma su cui anticipiamo qui alcune funzionalità – offrirà una capacità di analisi unica nel suo genere, sfruttando algoritmi generativi per aiutare i clienti ad analizzare a tutti i criteri e le variabili essenziali in fase di implementazione e a trovare la configurazione ibrida più adatta alle loro esigenze operative. In questo modo, non si tratterà più “solo” di utilizzare il cloud, ma di collocare il workflow giusto nel posto giusto, sulla base di dati ed evidenze concreti. Per concludere, quindi, un’analisi oggettiva e data-driven dei carichi e dei flussi di lavoro è una preparazione essenziale per qualsiasi decisione d’investimento che sia sostenibile – in entrambi i sensi del termine – nel lungo periodo.