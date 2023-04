Spesa IT aziendale a +5,5%, software e servizi trascinano Per quest’anno Gartner prevede una spesa informatica globale di 4.600 miliardi di dollari. Bene software, servizi IT e sistemi per data center, in calo gli acquisti di Pc. Pubblicato il 12 aprile 2023 da Redazione

Gli investimenti in tecnologie informatiche cresceranno anche quest’anno. Secondo le stime di Gartner il mercato mondiale dell’Information Technology raggiungerà nei dodici mesi del 2023 un valore di 4.600 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita del 5,5% sul livello del 2022. Ma il dato generale racchiude andamenti assai diversi.



Il segmento più in crescita, del 12,3%, sarà quello del software, corrispondente nel 2023 a un giro d’affari di circa 891mila miliardi di dollari. A fare da spinta c’è la volontà, diffusa tra le aziende, di ottenere vantaggi competitivi, di aumentare la produttività e l’automazione e di realizzare iniziative di trasformazione digitale.



Quasi altrettanto buona sarà quest’anno la dinamica dei servizi IT, in ascesa del 9,1% sul 2022, per un valore superiore a 1.364 miliardi di dollari, ed è soprattutto un segnale della progressiva adozione del cloud ma anche di un generale aumento delle tariffe dell’as-a-Service. Secondo le previsioni, la componente infrastrutturale del cloud, cioè l’Infrastructure as-a-Service (IaaS) vedrà quest’anno un incremento di giro d’affari del 30% sul 2022. Per il futuro, Gartner si aspetta che il segmento dei servizi IT continuerà a crescere in modo sostenuto anche nel 2024.



Più contenuto, rispetto a software e servizi IT, sarà quest’anno l’incremento della spesa per i sistemi destinati ai data center (hardware, appliance di storage e networking, sistemi convergenti e iperconvergenti), +3,7%, e per i servizi di comunicazione, +3,9%. L’unica voce negativa è quella dei dispositivi, per i quali verranno spesi 684mila dollari circa anziché i 717mila del 2022, con un calo pari al 4,6%.

Nonostante le prolungate turbolenze dell’economia, la spesa IT crescerà in tutte le principali regioni geografiche. “Le difficoltà macroeconomiche non stanno rallentando la trasformazione digitale”, ha dichiarato John-David Lovelock, distinguished VP Analyst at Gartner. “La spesa IT si manterrà forte, anche se molti Paesi nel 2023 sono proiettati su una crescita del Pil quasi piatta e su un’elevata inflazione”.

Per le aziende, dunque, sarà cruciale definire le priorità su cui investire. I chief information officer, suggerisce Gartner, dovranno impegnarsi a ottimizzare le spese e allo stesso tempo a usare la tecnologia per trasformare il posizionamento dell’azienda, il suo modello operativo e le interazioni con i clienti.