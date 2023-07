Spesa IT mondiale in crescita del 4,3%, cambiano le priorità Secondo Gartner quest’anno la spesa IT mondiale avrà un valore di 4.712 miliardi di dollari. In calo le vendite di hardware, mentre si punta su automazione, Erp e Crm. Pubblicato il 20 luglio 2023 da Valentina Bernocco

Quest’anno la spesa IT mondiale supererà quota 4.712 miliardi di dollari, crescendo del 4,3% rispetto al 2022. E per l’anno prossimo si prevede un incremento più che doppio, pari all’8,8%, per un giro d’affari superiore a 5.100 miliardi di dollari. Sono le stime di Gartner sul mercato di hardware, software, servizi informatici e di telecomunicazioni.

Ma vanno fatti dei distinguo. Gli investimenti di aziende, pubbliche amministrazioni e utenti quest’anno continuano a crescere, ancor più di quanto fatto nel 2022, se si tratta di software e servizi IT: il delta è, rispettivamente, +13,5% e +8,8% anno su anno. Torna in positivo l’andamento dei servizi di comunicazione (+2,7%, anziché il calo dell’1,9% dell’anno scorso), ma di contro pesa il crollo delle vendite di sistemi per data center (server, storage, networking, infrastrutture convergenti), che nel 2020 erano cresciute del 16,6% e quest’anno sono stimate in calo dell’1,5%.



Un cambiamento di priorità

Che cosa è successo? Per quanto riguarda i dispositivi, cioè Pc, tablet, smartphone, wearable e oggetti di domotica, la domanda langue perché si tratta di beni voluttuari e perché, esaurite le necessità di nuove dotazioni per lo smart working, i consumatori penalizzati dall’inflazione stanno rimandando gli acquisti a tempi migliori. La stessa dinamica si era vista già l’anno scorso, quando le vendite di dispositivi erano diminuite del 6,3%, ma nel 2023 la discesa diventa più ripida con previsto calo dell’8,6%.



Sui sistemi per data center Gartner non si sofferma, ma sottolinea che la spesa IT aziendale è focalizzata altrove, soprattutto sul software. I chief information officer spostano l’attenzione sulle tecnologie che permettono automazione e efficienze anche nei team sottodimensionati, dove mancano risorse o competenze. Inoltre continuano gli investimenti nelle applicazioni software “core”, come l’Erp e il Crm, per cui si registrano aumenti di prezzo che alimentano le casse dei vendor e in generale il mercato.



“Le trasformazioni digitali aziendali stanno iniziando a prendere forma”, ha commentato John-David Lovelock, distinguished vice president analyst di Gartner. “I progetti IT, prima focalizzati su risultati esterni come i ricavi e la customer experience, ora si dirigono più verso l’interno, focalizzati sulle ottimizzazioni”.



L’AI generativa farà parte dei budget IT esistenti

E l’intelligenza artificiale generativa, di cui tanto si parla ultimamente? Per Gartner è, sì, al centro dei pensieri di molti dirigenti e leader IT, ma al momento ha un limitato impatto sulle decisioni di spesa aziendali. Nel lungo periodo gli acquisti riguardanti l’AI generativa diventeranno parte integrante degli investimenti già in corso.



“Il miglior canale di vendita per l’AI generativa sono i software, l’hardware e i servizi che le aziende già usano”, ha spiegato Lovelock. “Ogni anno vengono aggiunte ai prodotti e servizi tecnologici nuove funzionalità, tramite add-on o aggiornamenti. La maggior parte delle aziende includerà l’AI generativa in modo lento e controllato, tramite aggiornamenti di strumenti che già fanno parte dei budget IT”. Per il momento, sottolinea Gartner, le aziende possono continuare a prosperare anche senza utilizzare l’AI “in produzione”, come si suol dire, ma devono affrettarsi a definire una strategia a riguardo.