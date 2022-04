Stack Infrastructure annuncia i nomi a capo dell’Emea L’azienda nata dalle ceneri di Supernap ha nominato John Eland nel ruolo di amministratore delegato per la regione Emea e Adam Tamburini come chief hyperscale officer. Pubblicato il 04 aprile 2022 da Redazione

C’è da poco un nuovo, ma non del tutto, operatore cloud in Italia e nella regione Emea: Stack Infrastructure, società di colocation e altri servizi di data center nata dall’acquisizione dell’italiana Supernap e della norvegese DigiPlex, ha definito i vertici del proprio organigramma con una doppia nomina. John Eland è stato scelto per il ruolo di amministratore delegato per la regione Emea, Adam Tamburini per quello di chief hyperscale officer Emea.



John Eland (nella foto in alto) entra in Stack dopo aver maturato un’esperienza più che ventennale nei settori dei data center, delle telecomunicazioni e degli investimenti. Il suo precedente ruolo è stato quello di chief strategy officer della divisione Global Data Centers di Ntt, multinazionale di servizi tecnologici con sede principale a Londra. In questo ruolo, il dirigente ha guidato la strategia e lo sviluppo aziendale nei mercati esistenti e nuovi, oltre ad aver supervisionato le strategie di acquisizione e fusione, joint-venture e partnership di Ntt.

“Sono rimasto affascinato dall'accelerazione di Stack sia a livello globale sia a livello europeo, dove abbiamo creato una forte piattaforma operativa e un team che ora opera sotto il marchio Stack”, ha commentato Eland. “Non vedo l'ora di guidare la prossima fase della crescita in tutta la regione Emea e di rafforzare ulteriormente la posizione di mercato di Stack come partner affidabile di infrastrutture digitali globali con risorse, capacità e competenze di sviluppo significative".

Adam Tamburini, chief hyperscale officer Emea di Supernap

Adam Tamburini vanta, invece, un’esperienza consolidata nelle vendite, nello sviluppo e nelle strategie di costruzione dei data center. Anche nel suo curriculum c’è il nome di Ntt, azienda per cui ha ricoperto il ruolo di senior vice president delle vendite per gli hyperscaler. Con questa duplice nomina, ora Stack Infrastructure potrà proporsi al mercato europeo con maggior forza. Per l’erogazione dei propri servizi ai clienti della regione Emea la società si appoggia ai due data center lombardi di Supernap Italia e ai tre di DigiPlex, ubicati a Oslo, Stoccolma e Copenaghen.