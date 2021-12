Stampa gestita, l’italiana Mps Monitor si espande in Regno Unito La casa madre italiana presiede la nuova società, Mps Monitor Uk Ltd, grazie al quale potrà espandersi nei mercati del Nord Europa. Pubblicato il 17 dicembre 2021 da Redazione

Nel campo delle tecnologie per la stampa c’è una storia italiana di successo e di crescita: è quella di Mps Monitor, società che sviluppa l’omonima piattaforma di monitoraggio e la gestione remota dei dispositivi di printing e multifunzione. L’azienda ha annunciato di aver aperto una società britannica, Mps Monitor UK Ltd, posseduta e gestita dalla casa madre italiana. Una decisione conseguente al successo ottenuto in diversi mercati esteri e che permetterà ora a Mps Monitor di espandere la propria presenza in Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici.



Grazie alla nuova filiale, infatti, sarà più semplice portare la tecnologia di monitoraggio e gestione delle stampanti ai dealer e ai fornitori di Managed Print Services in ognuno dei diversi Paesi. La società darà supporto consulenziale post vendita sia ai vecchi sia ai nuovi clienti. Al momento Mps Monitor Uk può già contare su una squadra di professionisti esperti del settore, “con una profonda conoscenza delle esigenze aziendali e tecniche dei dealer”, fa sapere l’ufficio stampa dell’azienda.

L’apertura della sede britannica segna anche l’ingresso di Ian McRae, esperto di monitoraggio della stampa, nel Consiglio di Amministrazione di Mps Monitor accanto al Ceo, Nicola De Blasi. A McRae è stato affidato l’incarico di general manager. “La stampa si sta evolvendo”, ha dichiarato De Blasi, “e necessita di soluzioni di monitoraggio moderne che offrano una prospettiva nuova per affrontare in modo efficace le sfide attuali in termini di sicurezza, trasparenza di stampa e controllo dei costi. Le aziende nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici sono ricettive verso la proposta di abbracciare soluzioni di gestione della stampa in grado di soddisfare le loro esigenze di cambiamento. Questo rende il Regno Unito un territorio straordinario in cui investire per rispondere alla crescente domanda delle imprese situate in questi paesi. Va aggiunto che Regno Unito, Irlanda e Paesi Nordici hanno alcuni degli ecosistemi di stampa più maturi e sono molto ricettivi nello sviluppo dell'innovazione della stampa, dei servizi e del supporto”.

La società britannica dispone anche di servizi di contabilità e amministrazione locali. Per supportare l’avvio delle attività di vendita e prevendita è già stata predisposta una intensa campagna di marketing che include, oltre alle inserzioni pubblicitarie classiche, anche attività social, un sito Web dedicato e la proposta di contenuti di formazione come video tutorial e un ebook. Attualmente la tecnologia di raccolta dati di Mps Monitor è in funzione su oltre un milione di dispositivi di stampa.