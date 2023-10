Stampa veloce e “a rullo”, Brother si divide tra laser e inkjet Presentati i modelli laser HLL6410DNRE1 e MFCL6910DNRE1. A getto d’inchiostro, la MFC-J6959DW stampa su supporti da tagliare alla lunghezza desiderata. Pubblicato il 19 ottobre 2023 da Redazione

Una nuova tecnologia di stampa laser che promette velocità, facilità d’uso, sicurezza e un output di qualità professionale. A presentarla è Brother, all’interno della sua ultima serie di stampanti laser monocromatiche, capaci di “sfornare” fino a 50 pagine al minuto in modalità classica e fino a 24 in fronte/retro. E bastano meno di sette secondi (6,7, per la precisione) per stampare la prima pagina.



Due i modelli top di gamma di questa nuova serie, monofunzione e multifunzione. HLL6410DNRE1 è una stampante con display tattile Lcd a colori (da 8,9 centimetri), connettività Gigabit Ethernet e WiFi a 5GHz (opzionale), memoria interna da 1 GB (con archiviazione Usb opzionale), cassetto da 520 fogli espandibile fino a 2.600 e toner da 11.000 pagine già in dotazione. Il dispositivo è proposto a 11.74 euro, Iva inclusa.

MFCL6910DNRE1 è, invece, un dispositivo multifunzione che associa stampa, scansione (su due lati, fino a 100 immagini al minuto) e fax. Le caratteristiche di connettività sono le stesse del modello monofunzione, mentre la memoria interna arriva a 2 GB (con archiviazione Usb opzionale) e lo schermo Lcd è più grande (17,8 centimetri). È dotato di alimentatore automatico di documenti da 80 fogli, e cassetto da 520 fogli espandibile fino a 2.600, e anche in questo caso un toner da 11.000 pagine è incluso nell’acquisto. Il prezzo proposto è 1.742,87 euro, Iva incluso.









Oltre che per la velocità di stampa, entrambi i modelli si caratterizzano per la loro sicurezza. Sono dotati, infatti, di supporto Nfc per l’autenticazione e includono le funzionalità Secure Print+, Barcode Print+ e Email Print, per garantire che solo gli utenti titolari del documento possano effettivamente ritirare una stampa. Inoltre sono protetti da potenziali minacce informatiche con Intrusion Prevention System, connessione sicura, comunicazione crittografata sicura, strumenti di gestione e configurazione. I documenti, invece, sono protetti tramite crittografia, archiviazione e stampa sicure, eventualmente con la possibilità di integrare soluzioni di terze parti (tra cui Kofax e YSoft).



Brother ha anche presentato una particolare stampante inkjet per grandi formati, ma dal formato compatto. La nuova MFC-J6959DW permette di produrre anche striscioni, poster, foto panoramiche e cartellonistica promozionale, per poi tagliarli alla lunghezza desiderata con la taglierina automatica in dotazione. Questo modello può anche stampare rotoli di carta in stile wallpaper o fogli con finiture professionali senza bordi.



L’azienda, inoltre, ha annunciato un servizio per la fornitura automatica di consumabili: EcoPro, questo il nome, prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile per ricevere inchiostro e toner direttamente in azienda o al proprio domicilio.