Storage e backup per Kubernetes, integrazione tra Infinera e Veeam I sistemi Infinibox e Infiniguard si integrano con Kasten by Veeam, piattaforma leader nel backup, nel disaster recovery e nella mobilità di Kubernetes. Pubblicato il 13 aprile 2023 da Redazione

Per chi utilizza i container e il software di orchestrazione Kubernetes, è vantaggioso poter eseguire backup e ripristino dei dati direttamente dall’appliance di archiviazione, con il minor numero di passaggi possibili. E non sono poche le realtà potenzialmente interessate secondo uno studio della Cloud Native Computing Foundation, il 44% delle aziende utilizza già i container per quasi tutte le proprie applicazioni e attività, il 35% li usa almeno per alcune applicazioni di produzione.

Da questo contesto sorge il nuovo accordo tra Infinidat e Veeam, che hanno potenziato la reciproca integrazione tecnologica pensando alle molte aziende e fornitori di servizi gestiti che usano i container. I sistemi Infinibox (storage ad alte prestazioni) e Infiniguard (backup e disaster revovery) già funzionano con diversi software di backup, tra cui queli di Veeam, Commvault, Oracle, Ibm e Veritas.

Ora, però, l’integrazione con Veeam fa un passo avanti. Le soluzioni Infinibox e Infiniguard sono state integrate con il software di Kasten by Veeam, ovvero una parte dell’offerta di Veeam che conserva un marchio a sé in quanto sviluppata da Kasten, azienda acquisita nel 2020. Più precisamente, i sistemi di Infinidat si integrano con Kasten K10 Kubernetes, un programma per la gestione, la protezione e il ripristino degli ambienti container.

L’integrazione si concretizza in più modi. Innanzitutto, InfiniBox e InfiniGuard sono stati convalidati con Kasten K10 Kubernetes come dispositivi di origine e di destinazione per fornire una protezione completa dei dati Kubernetes di livello enterprise su larga scala. Inoltre InfiniGuard ha ottenuto la certificazione Veeam Integrated per Veeam Backup & Replication v12 e dunque è selezionabile come storage appliance di deduplica direttamente dalla console Veeam. Il processo di configurazione di InfiniGuard, in precedenza manuale, ora è stato automatizzato.



Questa nuova certificazione si aggiunge a quelle ottenute l’anno scorso, ovvero la “Veeam Ready” per Infiniguard (sostanzialmente, un attestato del fatto che il prodotto è un repository solido e performante per i clienti Veeam) e la “Veeam Integrated” per Infinibox (conferma della possibilità di attivare snapshot su InfiniBox® e di eseguire il backup da tali snapshot).





“Infinidat e Veeam lavorano a stretto contatto a vantaggio dei clienti enterprise e dei partner di canale", ha commentato Erik Kaulberg, vice president, strategy and alliances di Infinidat. “La nostra integrazione con Kasten by Veeam per workload basati su container, permette a Infinidat di rispondere alla crescente domanda di container all’interno del mercato enterprise, offrendo ai rispettivi clienti la massima tranquillità nella transizione verso l’utilizzo di container su larga scala. La nuova certificazione di InfiniGuard® come Veeam Integrated, basata sulle precedenti certificazioni ottenute, consolida ulteriormente la stretta relazione con Veeam. I nostri prodotti si posizionano quindi tra le soluzioni ideali per gli ambienti Veeam”.

"Le aziende di tutto il mondo stanno affrontando enormi sfide per mantenere i propri dati al sicuro e protetti in tutti gli ambienti", ha detto Tom Leyden, vice president of product marketing di Kasten by Veeam. "Per risolvere questi problemi, Infinidat ha collaborato con Veeam e Kasten by Veeam per fornire le migliori e più innovative soluzioni per la protezione dei dati. Insieme, forniamo alle aziende soluzioni potenti e affidabili che mantengono le loro attività operative".