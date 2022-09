Storage, tappa romana per l’evento di Share Distribuzione Il secondo appuntamento del roadshow ““Storage Day 2022” è in calendario il 21 settembre. Protagoniste le soluzioni per l’archiviazione, l’iperconvergenza e la business continuity. Pubblicato il 14 settembre 2022 da Redazione

Le tecnologie per l’archiviazione dei dati sono protagoniste dello “Storage Day 2022”, il nuovo appuntamento di Share Distribuzione dedicato al tema, e più precisamente alle soluzioni di iperconvergenza, di storage e di business continuity rivolte alle aziende. Quella in programma il 21 settembre a Roma è la seconda tappa del un roadshow del distributore a valore aggiunto (Vad) che ha già toccato la città di Verona lo scorso giugno.

Gli sponsor dell’appuntamento romano, nonché protagonisti della giornata, sono Western Digital, Qsan, Supermicro e Hms Fincantieri. Dopo la registrazione e il benvenuto, l’agenda prevede momenti di approfondimento dedicati alle soluzioni iperconvergenti, agli SSD, allo storage ad alta capacità e alta disponibilità, alla tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express). Dopo la pausa pranzo ci sarà tempo per una demo di soluzione ad alta disponibilià in iperconvergenza e per una sessione di domande e risposte.



L’appuntamento è al Best Western Premier Hotel Royal di via Marsala 22, Roma, dalle 8.45 alle 16.00. Sul sito di Share Distribuzione è possibile completare la procedura di registrazione, gratuita.