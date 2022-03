Storia di un’accelerazione, come è cambiata la navigazione Web Avm, azienda che commercializza i router FRITZ!Box, ripercorre la trasformazione dell’esperienza di Internet su Wi-Fi e reti mobili negli ultimi 18 anni. Pubblicato il 25 marzo 2022 da Redazione

Quando si tratta di Internet e di esperienza di navigazione Web, quel che fino a pochi anni fa ci sembrava veloce oggi ci sembrerebbe lentissimo. L’esperienza Wi-Fi domestica e di ufficio è stata segnata da una continua accelerazione: in quindici anni, la velocità di navigazione è decuplicata. Così ci racconta Avm, azienda che commercializza i modem/router FRITZ!Box, ripercorrendo l’evoluzione della propria offerta e la parallela trasformazione dell’esperienza d’uso del Web.

Con il lancio del primo FRITZ!Box nel marzo 2004 è nata la rete locale: collegare più dispositivi a Internet contemporaneamente tramite un modem/router oggi è la normalità, ma non lo era certamente 18 anni fa. Con una porta Usb, all’epoca molto comune per il collegamento in rete, e due porte LAN, il primo FRITZ!Box ha aperto nuove possibilità di navigazione tramite connessione Dsl. Nell’autunno dello stesso anno, Avm ha integrato nel suo prodotto anche la telefonia e il Wi-Fi, e questo approccio “tutto in uno” rappresenta ancora oggi lo standard nel networking domestico.



Con la Dsl si possono raggiungere velocità di 1 gigabit al secondo con i provider che supportano la tecnologia G.fast, che 125 volte più veloce degli 8 megabit al secondo iniziali del 2004. Oggi, le tariffe DSL fino a 250 Mbit/s sono quasi la norma nelle reti Dsl ed è possibile collegare molte decine di dispositivi tramite Wi-Fi e LAN. Nel Wi-Fi, il primo FRITZ!Box nel 2004 raggiungeva i 54 Mbit/s nello standard wireless 802.11g, noto anche come Wi-Fi 3.



Altra tappa importante è stata il 2010, anno in cui i modelli FRITZ!Box Cable ricevono Internet ad alta velocità dalle linee via cavo coassiale. Nel 2010, velocità di 20-30 Mbit/s erano la norma nelle reti via cavo, mentre oggi in media sono cinquanta volte più veloci, arrivando a 1 gigabit al secondo. Con il modello più performante dell’attuale offerta, il FRITZ!Box 6690 Cable, si possono toccare oggi velocità massime di 6 Gbit/s.



Il marchio FRITZ!Box è anche testimone della trasformazione della connettività mobile. Dieci anni fa con l’esordio dell’Lte/4G gli smartphone hanno sperimentato il brivido dei 100 Mbit/s, mentre oggi una velocità tripla è lo standard delle connessioni 5G. Ma con il FRITZ!Box 6850 5G attualmente si possono raggiungere fino a 1,3 Gbit/s via 5G.

Siamo nel 2018 quando la tecnologia di mesh Wi-Fi, a bordo dei ripetitori FRITZ! Mesh, si unisce ai modem/router di Avm per garantire un buon segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa. Arrivando ai giorni nostri, nel 2022 è stato presentato il modem/router più veloce di sempre, FRITZ!Box 5590 Fiber, capace di assicurare una velocità massima di 10 gigabit al secondo su connessione in fibra ottica, Wi-Fi e LAN.