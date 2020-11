Strategie di gestione dei dati, che cosa c’è da sapere? Nella webconference Data ready: intelligente data management and protection” il 10 novembre si discutono le sfide di sicurezza, compliance e gestione efficace dei dati aziendali in uno scenario tecnologico sempre più complesso. Pubblicato il 09 novembre 2020 da Redazione

La trasformazione digitale, accelerata dalla pandemia di covid-19, sta portando le aziende a riconsiderare la propria strategia di gestione e protezione dei dati. Si assiste infatti a un’esplosione dei volumi di dati da gestire e della velocità con cui vanno trattati, ed è sempre più evidente che il dato sia al centro dei processi di generazione di valore per l’impresa.

L’accesso ai dati è fondamentale per l’operatività di ogni azienda, e il loro utilizzo è sempre più strategico. Vale a dire, può generare valore oppure no. L’attuale contesto è segnato da una trasformazione digitale e normativa: da un lato l’affermazione del cloud computing (che significa processi di migrazione, complicazioni gestionali per gli ambienti multi-cloud, necessità di aggregare dati da fonti differenti), dall’altro le regole del Gdpr a cui bisogna garantire e dimostrare conformità. Il tema dell’efficace utilizzo dei dati ai fini del business si intreccia con quello della protezione dei dati, della compliance e della privacy.

Quali sono le best practice da seguire per gestire le informazioni in modo non solo corretto, ma il più possibile allineato con i bisogni della singola azienda ? Come semplificare, con uno sguardo al futuro e con tecnologie allo stato dell’arte, la gestione e la protezione del dato? Se ne discuterà nella webconference “Data ready: intelligente data management and protection”, un evento online gratuito. Si parlerà di cloud computing, backup dei dati, disaster recovery, privacy, di nuove soluzioni disponibili sul mercato e casi di utilizzo.

Organizzato da The Innovation Group, l’evento digitale darà la parola ad alcuni vendor del settore e ad Carlo Alberto Carnevale Maffé, docente di strategia d’impresa ed economia aziendale di Sda Bocconi. Per collegarsi alla webconference, in programma martedì 10 novembre alle ore 11, è sufficiente registrarsi sul sito di The Innovation Group.