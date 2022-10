Stroili Oro, l’omnicanalità è il “gioiello” dello shopping Con il supporto di Horsa Group e con il software Magento, la storica catena di gioiellerie ha migliorato le attività di gestione degli scontrini e l’analisi dei dati. Pubblicato il 18 ottobre 2022 da Redazione

Saper analizzare i dati e integrare perfettamente le vendite in negozio e l’e-commerce, realizzando una vera omnicanalità, sono oggi due segreti per il successo per chi si occupa di commercio al dettaglio. Sul mercato fin dal 1996, oggi Stroili Oro è un marchio di riferimento della gioielleria, con i suoi oltre 400 negozi retail di proprietà e un sito di e-commerce che negli ultimi due anni si è trasformato profondamente. Un risultato ottenuto anche grazie a Horsa Group, suo partner tecnologico da oltre vent’anni.



Nel 2019 è stato avviato un progetto di potenziamento dell’omnicanalità teso a creare nuove possibilità di shopping, nonché a ottenere un unico metodo di gestione per gli scontrini degli acquisti in negozio, gli ordini degli agenti all’ingrosso, gli acquisti da sito Web. Le molte casistiche applicative coperte dai negozi (vendita al dettaglio, acconti e prenotazioni, acquisti di oro) rendevano il compito particolarmente complicato, e nel 2020 a tutto ciò si è aggiunta la forte pressione sul canale digitale determinata dai lockdown.



L’adozione della piattaforma di e-commerce Magento ha permesso di ottimizzare i processi di back-end amministrativi e logistici, mentre nei negozi fisici è stata realizzata in più passaggi la migrazione da un precedente software di cassa a uno nuovo. Il team Horsa Way di Horsa Group ha dapprima creato una comunicazione stabile tra il software di cassa presente nei negozi e l’Erp Microsoft Dynamics usato dall’amministrazione centrale: questo ha richiesto un anno di lavoro di analisi, sviluppo e testing delle casistiche in gestione sul punto vendita, per arrivare al “go-live” (eseguito quasi interamente da remoto) a giugno 2020.



Il secondo passo è stato l’abbandono del precedente software di gestione cassa in favore di quello nuovo, con go-live sul punto vendita di Amaro (Udine) nell’aprile 2021. Tutto ciò ha permesso a Stroili di attivare tre diverse funzioni di e-commerce: per i clienti, l’acquisto da sito Web, con scelta tra la consegna al domicilio o in un punto vendita (che diventa punto di raccolta), e l’acquisto “Click & Collect 2H”, con ritiro garantito entro due ore dall’ordine (in questo caso si utilizzano le scorte del negozio); per i negozi, la possibilità di ordinare un articolo sul portale e-commerce e di riceverlo entro quattro o cinque giorni.



Con l’e-commerce Stroili ha non solo affrontato il periodo pandemico per restare a galla, ma ha incrementato le vendite in modo significativo. Inoltre ha semplificato molti processi e centralizzato le attività di controllo dei flussi di vendita e acquisto. Un’altra iniziativa trasformativa, avviata nella primavera del 2020, riguarda la Business Intelligence. Il sistema di reportistica in uso consentiva di gestire le attività quotidiane ma risultava rigido e non abbastanza dettagliato nelle possibilità di analisi dei dati. Insieme al cliente, i consulenti di Horsa Insight hanno definito nuovi Kpi e indicatori di sintesi significativi per il settore.



La scelta tecnologica è ricaduta su Qlik Sense, piattaforma di analytics di Qlik, che ha garantito a Stroili un sistema di Business Intelligence più moderno, accessibile, decentralizzato ma ben gestibile. Per i commerciali è stata creata un’app a supporto dei manager che si occupano della forza vendita, per monitorare le performance di tutti i 400 negozi. Questi ultimi, inoltre, ricevono report giornalieri e mensili e possono accedere a un cruscotto analitico su vendite effettuate, target da raggiungere, promozioni e feedback dei clienti.



Grazie a questo progetto, Stroili Oro è riuscita a ottimizzare i propri report e attività, e ora l’azienda ha a disposizione uno strumento moderno e self-service per la Business Intelligence e un tool con schedulatore integrato per la generazione di report per i negozi. Uno tra i principali vantaggi ottenuti è stata la riduzione dei tempi necessari per elaborare i dati e per metterli a disposizione degli utenti.