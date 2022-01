Supply chain prevedibile e sostenibile con l’e-procurement Per il 90% delle aziende statunitensi di supply chain, l’approvvigionamento elettronico può aiutare a vincere le sfide di sostenibilità e aumentare la resilienza. Pubblicato il 11 gennaio 2022 da Redazione

La pandemia di covid-19 ha avuto un profondo impatto sulle dinamiche di supply chain: la domanda di tecnologie è cambiata in seguito alle esigenze del lavoro a distanza e alla trasformazione digitale repentina, causando tra le altre cose l’ormai famigerato chip crunch. A questo si somma un’altra evoluzione di più lungo corso, cioè il passaggio verso logiche di fornitura e di consumo tecnologico più sostenibili per l’ambiente. In questa doppia trasformazione, l’e-procurement (cioè l’approvvigionamento elettronico) può giocare un ruolo decisivo: così emerge da un nuovo studio realizzato per conto di Sap da Regina Corso Consulting su 210 responsabili di aziende di supply chain statunitensi con 500 o più dipendenti.

Tra gli intervistati (nel mese di ottobre 2021), il 90% ha detto che l’e-procurement può essere utile per affrontare diverse sfide di sostenibilità e di continuità interne al mondo della catena di fornitura. In particolare, per il 50% degli intervistati può aumentare la trasparenza della supply chain, per il 45% può diversificare i fornitori (aumentando il grado di resilienza agli imprevisti), per il 48% può aiutare a sviluppare migliori rapporti commerciali, per il 33% può dare maggiore flessibilità nei pagamenti e per il 21% può servire a formare nuove competenze all’interno dell’azienda.



Lo studio ha anche evidenziato che per non poche aziende della supply chain, il 49%, le carenze e interruzioni di approvvigionamento sono causa di continua apprensione. Questa è, in effetti, la preoccupazione più diffusa tra le imprese del settore. Seguono a distanza, tra le ragioni di ansia, la sostenibilità (citata dal 28% del campione), le esigenze di riduzione dei costi (27%), la gestione feedback dei clienti (21%), la trasformazione digitale (20%) e la conformità normativa (18%). Interessante notare che, nonostante la sostenibilità sia fonte di preoccupazione solo per il 28% degli intervistati, ben il 91% ha detto che la propria azienda ha obiettivi di sostenibilità specifici. Per il 95% del campione, il procurement elettronico svolge un ruolo significativo nel raggiungimento di tali obiettivi.



“Le interruzioni della catena di approvvigionamento non sono una nuova sfida, ma il problema è stato drammaticamente aggravato e prolungato a causa delle continue carenze e dei ritardi dovuti alla pandemia”, ha commentato Etosha Thurman, chief marketing and solutions officer, Intelligent Spend and Business Network di Sap. “Per affrontare queste circostanze imprevedibili, i leader della supply chain devono sfruttare in modo strategico i processi di procurement per gestire efficacemente le relazioni con i fornitori, mitigare le frustrazioni dei clienti, controllare i costi e garantire la resilienza del business”.



A proposito di frustrazioni dei clienti, una parte degli intervistati di questo studio chiede maggiore tolleranza di fronte ai ritardi. Più precisamente, il 54% pensa che i clienti dovrebbero concedere più tempo per l’evasione dell’ordine e il 32% vorrebbe maggiore empatia e comprensione per gli eventuali ritardi, mentre il 33% crede che i maggiori costi del processo di approvvigionamento oggi giustifichino un aumento dei prezzi.



Innegabilmente, negli ultimi anni il mondo del commercio elettronico (a partire da Amazon) ci ha abituati a consegne lampo, che vengono ormai percepite dai consumatori quasi come un diritto. Ma, guardando al futuro, dovremmo considerare anche l’impatto ambientale della logistica. “Se le catene di approvvigionamento post-pandemiche devono essere resilienti, allora devono essere sostenibili”, ha sottolineato l’analista Simon Ellis, program vice president di Idc. “Non è sufficiente monitorare ed esaltare le virtù green, la sostenibilità deve diventare parte del modo in cui vengono gestite le catene di approvvigionamento. Dall’altro lato, la crescita dell’e-commerce e le aspettative dei consumatori per la consegna il giorno successivo sono spesso in contrasto con una consegna sostenibile e l’impronta ecologica. Dovrà esserci un riequilibrio o una razionalizzazione del modo in cui le persone consumano: ho davvero bisogno del prodotto il giorno dopo?”.