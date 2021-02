Supporto al canale: Vittorio Ranucci è Territory Account Manager per il Centro-Sud di Bitdefender Al manager la gestione dello sviluppo del mercato e dei partner dell’area del Centro e Sud della Penisola. Un presidio territoriale del canale che è parte fondamentale nella strategia del vendor di sicurezza Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Bitdefender rafforza la presenza locale del proprio staff a presidio dei mercati e dello sviluppo del business del canale grazie all’arrivo di Vittorio Ranucci, chiamato all’interno dell’azienda focalizzata sulle soluzioni per la sicurezza informatica in qualità di Territory Account Manager per l’area Centro Sud della Penisola.

L’esperienza lavorativa e manageriale di Ranucci si è costruita all’interno del settore della sicurezza ICT, ricoprendo nel tempo incarichi di gestione presso importanti system integrator nazionali e in aziende focalizzate nella cybersecurity.

Un professionista ben “collaudato”, quindi, nella creazione di rapporti di fiducia sia con i clienti sia con i partner di canale. Nel curriculum di Ranucci vi sono esperienze come Sales Area Manager Centro-Sud Italia per Consys e, prima ancora, come Sales Manager di ITD. Ancor prima, Ranucci è stato Country Manager di Advantio.

«L’ingresso di Vittorio Ranucci nel team italiano di Bitdefender ci consente di offrire ai partner un presidio territoriale più puntuale, in modo da meglio supportare la loro crescita e quella del mercato delle nostre soluzioni, soprattutto nell’area del Centro e del Sud d’Italia – ha dichiarato Denis Cassinerio, Director Regional Sales SEUR di Bitdefender -. Una scelta in linea con la nostra strategia che si basa sullo sviluppo della nostra rete di partner, in particolare promuovendo la nostra crescita nel mercato B2B, estendendo il nostro raggio d’azione anche verso settori diversi quali le Telco e la Pubblica Amministrazione».