Sviluppo talenti, Cornerstone fa leva sull’intelligenza artificiale Il nuovo Opportunity Marketplace è una piattaforma che usa l’AI per evidenziare le opportunità di crescita e sviluppo basate sulle competenze presenti in azienda. Pubblicato il 08 giugno 2023 da Redazione

Oggi si parla spesso di “caccia ai talenti” e di “competizione sui talenti”, ma per le aziende non è solo importante trovare sul mercato del lavoro le migliori competenze da portare al proprio interno. È anche importante valorizzare le risorse che già fanno parte della squadra, aiutandole a crescere professionalmente e alimentando le inclinazioni di ciascuno. Di questo, anche, si occupa Cornerstone con la propria Talent Experience Platform e da oggi lo fa ancora meglio grazie a un nuovo strumento basato su intelligenza artificiale.

Opportunity Marketplace è un nuovo software che aiuta le aziende nella formazione, nel coinvolgimento e nella fidelizzazione dei dipendenti. Suggerisce quali siano le competenze da sviluppare per ciascuna figura professionale o dove posizionare una certa risorsa affinché possa esprimersi al meglio, e aiuta a trovare la persona più adatta per un determinato progetto. Inoltre potenzia la mobilità internet, aiutando i dipendenti a conoscere le posizioni aperte (fatto non scontato all’interno di aziende di grandi dimensioni) e le opportunità di coaching e di formazione disponibili.



"C'è un gran fermento nella gestione dei talenti e questa tendenza non sembra destinata a rallentare”, ha commentato Himanshu Palsule, Ceo di Cornerstone. “Affinché un'azienda abbia davvero successo, è ormai essenziale che cerchi nuove strategie e tecnologie emergenti che promuovano un luogo di lavoro agile e flessibile. I percorsi di carriera stanno cambiando, i dipendenti aspirano alla flessibilità e le organizzazioni, proprio come le persone, sono alla continua ricerca di opportunità per crescere e reinventarsi”.



A differenza dei marketplace e di altre soluzioni dedicate alla mobilità dei talenti, Opportunity Marketplace usa l'intelligenza artificiale per integrare dati da diversi software e servizi, come come LinkedIn, Microsoft Teams, applicazioni Google, Salesforce, Oracle, Sap, e ancora piattaforme per la formazione online come Udemy, Coursera e Skillsoft. Gli utenti ricevono informazioni personalizzate su progetti, incarichi, percorsi di formazione, opportunità di mentoring e posizioni aperte di probabile loro interesse.



“Opportunity Marketplace di Cornerstone va oltre le bacheche di annunci monodimensionali e gli attuali marketplace dedicati alla ricerca dei talenti”, ha sottolineato Palsule. “Si tratta di una soluzione olistica che le aziende possono adottare per creare percorsi coinvolgenti di formazione, sviluppo e miglioramento delle performance per i propri dipendenti. Opportunity Marketplace favorisce il coinvolgimento e l'autonomia in termini di crescita della forza lavoro e favorisce la longevità e il successo delle organizzazioni".



Il nuovo software è completamente integrato con la piattaforma Learning Experience (LXP) di Edcast by Cornerstone ed è accessibile tramite essa. Tra i clienti della prima ora di questa soluzione spicca Deutsche Post Dhl. “Con un semplice clic”, racconta Meredith Wellard, vice president of Group Learning Talent and Platforms della società postale tedesca, “siamo in grado di identificare i migliori percorsi di sviluppo professionale per qualsiasi ruolo all'interno dell'organizzazione nonché le competenze di ciascun collaboratore che potrebbero essere impiegate in altri ambiti aziendali o potenziate per altri reparti o paesi di attività. Questo sistema offre infinite possibilità alla nostra forza lavoro e alla nostra azienda".