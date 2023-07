Tableau, il brand che resiste e rilancia sull’innovazione Pur essendo ormai parte integrante di Salesforce, lo specialista di big data & analytics tiene a mantenere una propria identità. Gpt e Pulse sono le novità più recente, ma non mancano sviluppi quasi avveniristici, come Gestures. Pubblicato il 03 luglio 2023 da Roberto Bonino

Quando, circa quattro anni fa, Salesforce annunciò l’acquisizione di Tableau, si poteva legittimamente pensare a uno scioglimento della tecnologia, ma anche della storia, del brand nato nel mondo big data & analytics, nella piattaforma integrata della casa madre. L’integrazione dell’offerta c’è stata, ma la divisione ha mantenuto il proprio brand, un organico dedicato e la possibilità di proporsi al mercato in un modo che si potrebbe quasi definire indipendente.

Non solo le ultime novità, ma anche le parole dei management confermano il quadro: “Tableau è e resterà una piattaforma di analisi per ogni tipo di dato”, indica Stefano Oddone, solution engineering director per Italia & Iberia. “Salesforce ha ben presente che non tutto ruota attorno al Crm. I dati di produzione o di magazzino non risiedono lì, ma vanno anch’essi analizzati e interpretati. In questo c’è la nostra ragion d’essere”.

Certo, gli sviluppi seguono il flusso indicato dalla casa madre, ma anche dallo scenario del periodo. Qujndi, anche l’intelligenza artificiale generativa è entrata nella gamma d’offerta, con Tableau Gpt, evoluzione della business intelligence basata sul motore Einstein Gpt: “La novità migliora e automatizza l’analisi dei dati, la loro esplorazione, condivisione e consumo”, descrive Stefano Maio, regional Vp sales Italy & country leader di Tableau. “Si aprono così nuove possibilità, che spaziano da un’interfaccia sempre più conversazionale alla capacità di anticipare domande che gli utenti potrebbero porre, in funzione di ciò che già si trova nei dati a disposizione di un’azienda”.

Come Einstein Gpt, anche questa derivazione integra diversi large language models (Llm), come OpenAi e Cohere, oltre a quelli proprietari di Salesforce, ma offre anche uno strato di sicurezza e di governance, allo scopo di proteggere le informazioni da possibili fughe interne o esterne, così come dagli accessi non autorizzati.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si colloca Tableau Pulse, uno strumento che integra l’intelligenza artificiale per tenere sotto controllo le informazioni-chiave. Per arrivarci, vengono analizzati in modo integrato elementi in linguaggio naturale e dati visuali, condensati in una dashboard dove si evidenzia il flusso dei dati e si sviluppano automaticamente alert in caso di parametri discostanti da ciò che viene considerato norma. Gli utenti possono interrogare i dati in linguaggio naturale per ottenere risposte puntuali, grazie all’intelligenza artificiale generativa presente in Tableau Gpt.

Stefano Maio e Stefano Oddone, durante l'evento milanese Tablesu Inspiration Day

Secondo il vendor, già questi sviluppi servono a chiarire in quale modo l’appartenenza a Salesforce sia un punto di forza, in un contesto nel quale mantenere vivo un brand che si porta dietro quasi un ventennio di storia indipendente: “Lavorando su dati di ogni provenienza e allocazione, ci distinguiamo nettamente da tutti coloro che, per sviluppare una customer data platform, chiedono di spostare tutto sotto il proprio cappello”, sottolinea Maio. “Anche la community costruita nel tempo è un nostro punto di forza e anche dall’Italia vi contribuisce qualche migliaio di persone. Anche a livello locale cresciamo in modo significativo e possiamo far leva sulla indiscutibile spinta che arriva dalla casa madre, ma su una ventina di persone dedicate”.

Da non trascurare, in questo scenario, il ruolo della ricerca % sviluppo. Da qui arriva un esempio di possibile futuro della data presentation. SI chiama Gestures ed è una modalità di esposizione che combina elementi di visualizzazione classici (grafici, cruscotti e simili) con una live webcam video e consente di spostare ciò che viene presentato anche con il semplice movimento delle mani, un po' come faceva Tom Cruise in “Minority Report”. Il futuro ci dirà se diventerà una nuova interfaccia standard.