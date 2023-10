TD SYNNEX mette brand e risorse a supporto di HP Greenlake Un distributore che dispone di oltre 22mila collaboratori nel mondo e una presenta in oltre un centinaio di paesi, in Italia ha dedicato un team di diciotto persone a uno dei propri vendor di riferimento. Pubblicato il 17 ottobre 2023 da Redazione

TD SYNNEX è certamente una delle potenze mondiali della distribuzione informatica. Forte di un organico superiore ai 22mila collaboratori nel mondo e una presenza estesa a oltre un centinaio di paesi, l’azienda rappresenta circa 500 brand tecnologici, coprendo tutti i segmenti del mercato e servendo oggi oltre 150mila clienti a livello globale.

Pur con questi numeri imponenti, TD SYNNEX ha un’organizzazione che cura con particolare attenzione ciascuno dei vendor distribuiti e replicando anche a livello locale la strategia definita su scala mondiale. In questo modo, vengono garantite ai partner le risorse necessarie per il più corretto ed efficace supporto ai clienti finali.

Su HPE, in modo particolare, in Italia sono allocare oggi diciotto persone, suddivise in ruoli ben definiti nell’affiancamento al lavoro dei partner. CI sono, infatti, i Field Sales Executive, che gestiscono le relazioni commerciali, mentre i Sales Operations si occupano della componente di servizio collegata a bolle, ordini e fatture. TD SYNNEX è soprattutto l’unico distributore ad avere a disposizione un Sales Evangelist interamente dedicato l business HPE GreenLake, mentre il Solution Architect è disponibile a ingaggi sul cliente finale a fronte di ingaggi complessi.

L’offerta HPE GreenLake si connota per il modello pay-as-you-go applicato a un’infrastruttura portata a casa del cliente. In questo modo, per le aziende utenti finali diventa possibile beneficiare dei vantaggi tipici della proposta cloud (flessibilità, semplificazione, costi certi), mantenendo il controllo, la velocità e le prassi di gestione mutuate dalla tradizione on-premise.

Questo modello offre opportunità inedite ai partner, che in precedenza si trovavano a gestire decisioni architetturali già prese e, quindi, a competere essenzialmente sul prezzo. Potendo proporre la soluzione HPE GreenLake, si crea per il partner la possibilità di acquisire un ruolo di natura maggiormente consulenziale, supportare il proprio cliente nelle scelte tecnologiche a monte e costruirsi un rapporto basato sulla fiducia.

TD SYNNEX può supportare i propri interlocutori di business in questo processo, mettendo a disposizione le risorse uniche di supporto già evidenziate, ma anche un affiancamento proattivi per l’ottenimento dei rebate legati al programma di canale e all’utilizzo della Flex Offers HPE (che fornisce configurazioni personalizzate sempre al miglior prezzo e spedite direttamente dai magazzini dei distributori), oltre che per l’ottenimento delle certificazioni e per il rinnovo dei contratti di manutenzione.

Con il partner, è possibile anche pianificare uno stock di magazzino predefinito per iniziative sul mercato o progetti/servizi specifici con pianificazioni trimestrali congiunte e review quindicinale dello status della pipeline, oltre a poter disporre di fondi di co-marketing per attivare iniziative utili a profilare e individuare nuove clienti e contatti sul mercato.